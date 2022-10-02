Chính vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi dự báo đúng 4 giờ chiều mai (3/10/2022), là thời điểm may mắn với người tuổi Sửu. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao.

Người tuổi Sửu luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Sửu càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở. Những người tuổi Sửu nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để cuộc sống càng thêm phần hanh thông viên mãn.

Nhiều cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa. Phú quý đã đến với ai thì khó bề cản nổi, người tuổi Thân không khó để đem tài lộc về nhà, bởi họ được Thần Tài trợ lực, là một trong số ba con giáp tài lộc hanh thông.

Phúc lộc vào nhà con giáp Thân. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này luôn đam mê và chạy theo đam mê nên có thể mới chống đỡ trước những cám dỗ của cuộc sống, trở ngại ở trước mắt. Để có được thành công, bạn cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được thành quả như ngày hôm nay. Lời khuyên để con giáp này đạt được mục tiêu đề ra của mình chính là phải kiên trì. Chỉ có sự kiên trì mới giúp bạn quyết tâm chiến đấu đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, có khả năng con giáp này sẽ trở thành đại gia chỉ trong một đêm

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Tuất có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Đúng 4 giờ chiều mai (3/10/2022) là thời gian hoàng kim của Tuất. Những nỗ lực của người tuổi Tuất sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Thần Tài ban cho nhiều may mắn hơn hẳn. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Đường tài lộc vượng, người tuổi Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Hãy bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm