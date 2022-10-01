Tử vi ngày mới (2/10), nhờ CÁT TINH chiếu rọi: 3 con giáp giàu có hơn người, càng vui vẻ càng hút tài vận, rỉnh rang ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc không cầu cũng tự đến

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 20:22

Tử vi ngày mới (2/10), 3 con giáp được Cát tinh mang đến điều may, không cầu tài lộc cũng tự đến.

Con giáp may mắn - Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có xu hướng sống tự do, ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những người có hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Mùi một khi đã đặt ra mục tiêu thì nhất định sẽ thực hiện bằng được.

Tử vi ngày mới (2/10), con giáp này được quý nhân phù trợ. Đặc biệt, con đường công danh sự nghiệp hết sức trơn tru, sáng lạn, không gặp bất kì trở ngại nào. Bản mệnh dễ đạt được những bước tiến mới và thẳng tiến tới thành công, mọi chuyện xuôi chèo mát mái, chuyện vui sẽ lần lượt kéo đến.

Tử vi ngày mới (2/10), nhờ CÁT TINH chiếu rọi: 3 con giáp giàu có hơn người, càng vui vẻ càng hút tài vận, rỉnh rang ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc không cầu cũng tự đến - Ảnh 1
Tuổi Mùi đón vận trình suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Mùi chính là con giáp đón chào tài lộc về tới tận tay, nhất là những khoản tài lộc bất ngờ đến ngoài mong đợi. Các khoản đầu tư bất ngờ mang lại cho tuổi Mùi những lợi ích không ngờ. Con giáp này có thêm kinh nghiệm và kiến thức quản lý tài chính, sáng suốt tài vận giàu khó cản.

Con giáp may mắn - Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Tử vi ngày mới (2/10), tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Công việc càng suôn sẻ, thuận lợi.

Tử vi ngày mới (2/10), nhờ CÁT TINH chiếu rọi: 3 con giáp giàu có hơn người, càng vui vẻ càng hút tài vận, rỉnh rang ‘ngồi mát ăn bát vàng’, tài lộc không cầu cũng tự đến - Ảnh 2
Tuổi Sửu có sự nghiệp như ý. Ảnh minh họa: Internet

Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Con giáp may mắn - Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, luôn chiều lòng mọi người nên được những người xung quanh yêu mến. So với những con giáp khác, tuổi Mão luôn có nhiều quý nhân bên cạnh, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục.

Trong cuộc sống, tuổi Mão tuy không phải là người quá giàu có nhưng họ lại có tinh thần tuyệt vời, một tính cách dễ thương dễ chịu đáng trân trọng, nhờ vậy mà họ luôn gặp được nhiều may mắn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mão sẽ công thành danh toại, tình tiền viên mãn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8h sáng (2/10/2022), 3 con giáp gặp dữ hóa lành, Phật Bà Quan Âm trợ vận, xua tan mây mù đón điều may, Thần Tài ưu ái của cải tăng vèo vèo, tiền bạc không phải lo nghĩ

Đúng 8h sáng (2/10/2022), 3 con giáp gặp dữ hóa lành, Phật Bà Quan Âm trợ vận, xua tan mây mù đón điều may, Thần Tài ưu ái của cải tăng vèo vèo, tiền bạc không phải lo nghĩ

Tử vi đúng 8h sáng (2/10/2022), 3 người tuổi này phúc lộc hơn người, gặp thời đổi vận, mọi điều xui xẻo đều biến mất, thăng tiến khó tin.

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