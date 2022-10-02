Tử vi trong đúng 15 ngày tới (3/10-17/10) những người tuổi Thân do có thần phật che chở nên không chỉ có vận thế tốt mà còn hiếm khi gặp tai họa, có thể hoàn thành tốt những việc mà bản thân muốn làm. Trong cuộc sống thì bản mệnh luôn tràn đầy năng lượng và sức sống. Dù làm trong ngành nghề nào, họ cũng đạt được thành tích tốt, sự nghiệp có thành tựu đáng nể.

Trong tử vi học những người tuổi Thân có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thông minh, có đầu óc kinh doanh cùng các mối quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt những người tuổi Thân cũng rất chăm chỉ nỗ lực hết mình cho công việc nên họ dễ dàng thành công.

Những người tuổi Thân càng nỗ lực bao nhiêu thì con đường quan lộ cũng như tài lộc càng bừng sáng bấy nhiêu, bởi đây chính là thời gian rực rỡ giúp người tuổi Thân tỏa sáng tạo tiền đồ cho tương lai của mình, đừng bao giờ bỏ lỡ.

Với những người làm công ăn lương chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Người làm ăn kinh doanh có thời cơ phát triển ổn định và không gặp biến động lớn.

Người tuổi Thìn chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Và nếu có thời gian thì người tuổi Thìn hãy học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn để nâng cao vị thế cho chính bản thân mình sẽ rất tốt cho tương lai.

Người tuổi Thìn có thêm cơ hội thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 15 ngày tới (3/10-17/10) con giáp này có cơ hội đổi vận, tháng 10 đại cát, tháng 11 đón tiền về như nước, hưởng vận giàu sang, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ có tính cách nhiệt tình, tốt bụng, lương thiện, luôn chân thành với mọi người xung quanh, nhờ vậy là ai cũng yêu thương, quý mến.

Có thể nói, nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của tuổi Ngọ . Trong cuộc sống hằng ngày, tuổi Ngọ sống đơn giản, không mưu cầu nhiều nhưng lại được nhiều hơn thứ mình muốn. Tử vi học có nói, trời sinh tuổi Ngọ có số mệnh phú quý, dù không muốn cũng không thể cãi lại mệnh trời.

15 ngày tới (3/10-17/10), tuổi Ngọ không những đạt được thành tựu to lớn trong sự nghiệp mà còn gầy dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Nếu chẳng may gặp phải sự cố trong đời thì mọi thứ cũng được giải quyết êm đẹp, hậu vận chắc chắn sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm