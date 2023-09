Tử vi ngày mai (thứ Hai, 3/10/2022), Trời thương Phật độ, 3 con giáp này kiểu gì cũng GÁNH LỘC VỀ NHÀ, may mắn phát tài, gia đạo ấm êm, ĐỎ TÌNH ĐỎ CẢ LỘC

Con giáp Mão suôn sẻ nhất. Ảnh minh họa: Internet

Do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Mão có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng nên họ có thêm nhiều tài sản để dành hoặc mua sắm những thứ tuổi Mão muốn. Nhất là trong thời gian này tuổi Mão sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực của mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đặc biệt kiên nhẫn, điềm đạm, không cáu gắt hay bốc đồng khi gặp chuyện. Ngọ cũng là người chịu thương chịu khó, có tâm với nghề. Theo tử vi ngày mai (thứ Hai, 3/10/2022) các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Ngọ tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ.