Đúng 2 ngày đầu tuần (3 - 4/10), 3 con giáp hứng siêu may mắn, vận trình đỏ rực CẢ TÌNH LẪN TIỀN, thứ hai bắt vàng, thứ ba đón bạc, tài lộc cuồn cuộn liền tù tì

Đúng 2 ngày đầu tuần (3 - 4/10) vận trình tài lộc của Thân vô cùng tươi sáng, họ làm gì cũng suôn sẻ, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực bản thân.

Trời sinh người tuổi Thân hiền lành, lương thiện, sống nội tâm. Cũng bởi vậy, Thân được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội để đổi đời. Càng có nhiều phước lành Thân càng sung sướng an nhàn, vét cạn túi thần tài, giàu sang phú quý khiến ai cũng hờn.

Với người độc thân, họ tìm được một người như ý, tốt và chân thành với mình. Còn với những người có gia đình, họ cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ mọi người để củng cố thêm mối quan hệ bền vững của mình.

Công danh sự nghiệp của Thân phất cao trong 2 ngày này, hứa hẹn rất nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Thân vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Bạn chỉ cần dành thời gian nhiều hơn cho người mình yêu thương, đảm bảo bạn sẽ được nhận những trái ngọt hạnh phúc trong suốt tháng này.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn thường biết cách tiết kiệm, lo cho tương lai. Họ luôn làm việc chăm chỉ và biết cách quản lý tài chính tốt nên rất hiếm khi rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu.

Người tuổi Thìn lại thông minh, không thích khoe khoang nên được nhiều người nể phục. Họ cũng là những người kiệm lời, cẩn trọng trong hành động, ít khi liều lĩnh. Điểm này giúp người tuổi Thìn có cuộc sống an toàn, ít rủi ro.

Đúng 2 ngày đầu tuần (3 - 4/10) Thìn có nhiều cơ hội phát tài. Nếu biết nắm bắt cơ hội đây sẽ là thời điểm may mắn và thuận lợi nhất với mình, đặc biệt là những người sinh nửa đầu năm. Trong tình duyên họ gặp rất nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ.

Người tuổi Thìn không phải lo nghèo khó. Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp sẽ có những bước tiến triển tích cực, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ có những bước phát triển tích cực, tiền nong rủng rỉnh. Điều cần lưu ý duy nhất là vấn đề sức khỏe. Họ được khuyên không nên làm việc quá đà và phải chăm lo nhiều hơn cho bản thân.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đúng 2 ngày đầu tuần (3 - 4/10) bình an và phát tài. Bạn có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống, bạn sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện.

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Khoản tiền lời lãi chảy vào túi bạn giúp bạn thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo lắng gì. Vận đỏ liên tục đến, con giáp này chỉ cần để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân mình, mọi thứ đều được hóa giải.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm