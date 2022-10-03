Đúng 4 giờ chiều nay (3/10/2022), Trời chấm sổ ĐỎ, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, quý nhân trợ vận, tiền tài sinh sôi, bắt đầu những chuỗi ngày giàu sang bất tận

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 05:55

Tử vi đúng 4 giờ chiều nay (3/10/2022), may mắn đổ về những con giáp này sớm muộn cũng có tiền tài và may mắn về nhà.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là người dĩ hòa vi quý, luôn thành tâm đối đãi với những mối quan hệ xung quanh. Thế nên, Tỵ được quý mến, thương yêu, quý nhân nuông chiều. Dù phải nếm trải khá nhiều khổ cực, bị tiểu nhân hãm hại nhưng Tỵ vẫn bình an vượt qua tất cả, lấy đức thắng số.

Đúng 4 giờ chiều nay (3/10/2022), Trời chấm sổ ĐỎ, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, quý nhân trợ vận, tiền tài sinh sôi, bắt đầu những chuỗi ngày giàu sang bất tận - Ảnh 1
Con giáp Tỵ ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ chiều nay (3/10/2022), con giáp giàu sang này sẽ được thần tài ưu ái hết mực. Quơ tay là có tiền, vạn sự hanh thông, số dư trong tài khoản tăng vùn vụt chính là những gì họ sở hữu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nhiệt tình, rất trọng tình nghĩa. Con giáp này rất trân trọng tình bạn, luôn hết mình giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn. Trong thời gian ba ngày tới, do được cát tinh “Thiên Tài” nên mọi việc đều thuận lợi. Không những công việc suôn sẻ, tình cảm hạnh phúc mà tài vận vô cùng vượng phát.

Con giáp này có thể kiếm được những khoản tiền lớn mà trước đến nay chưa từng kiếm được.

Đúng 4 giờ chiều nay (3/10/2022), Trời chấm sổ ĐỎ, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, quý nhân trợ vận, tiền tài sinh sôi, bắt đầu những chuỗi ngày giàu sang bất tận - Ảnh 2
Con giáp Mão đón nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Bản thân con giáp này sẽ mang số mệnh giàu có nên cả đời không bao giờ thiếu tiền tiêu.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người ôn hòa và rất cơ trí. Ngũ hành của người tuổi Hợi thuộc Hỏa nên là người có ý chí mạnh mẽ.

Họ không bao giờ sợ vất vả, luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn. Trong thời gian sắp tới, tuổi Hợi có vận may sẽ chiếu cố, giúp họ giải quyết được những rắc rối. Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt giúp họ làm giàu. Việc cần làm nhất là tuổi Hợi cần phải tỉnh táo quan sát xung quanh, nắm bắt đúng thời ca và tiến về phía trước, dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản đáng mơ ước.

Những người đã có đôi có cặp thì ngày càng viên mãn trong hạnh phúc lứa đôi, đặc biệt sẽ đón hỷ sự có thêm quý tử.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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