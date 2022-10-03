Tử vi đúng 4 giờ sáng mai (4/10/2022), 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, Thần Tài báo mộng giàu sang, tháng 10 đổi vận, tháng 11-12 đón lộc phát tài, của cải chất cao

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 22:44

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 người tuổi này ngày mai có tài vận vượng phát vô cùng.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Ở họ có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Đúng 4 giờ sáng mai (4/10/2022) được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi đúng 4 giờ sáng mai (4/10/2022), 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, Thần Tài báo mộng giàu sang, tháng 10 đổi vận, tháng 11-12 đón lộc phát tài, của cải chất cao - Ảnh 1
Vận may của con giáp Thìn đố ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng người tuổi Thìn có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Vì những mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẽ cố gắng làm mọi việc, nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ đó, bản mệnh thu về những khoản tài lộc khổng lồ.

Tuổi Tuất

Bước vào thời kỳ đại phát sau khi trải qua nhiều thăng trầm. Ở thời điểm này, tuổi Tuất được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình được cải thiện, làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng, cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng không ngừng.

Tuất sẽ làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý. Chẳng những kiếm được bạc tỷ. Tuất còn có vận tình duyên đỏ như son, cả vật chất lẫn tinh thần đều thăng hoa rực rỡ.

Tử vi đúng 4 giờ sáng mai (4/10/2022), 3 con giáp như ‘chuột sa hũ nếp’, Thần Tài báo mộng giàu sang, tháng 10 đổi vận, tháng 11-12 đón lộc phát tài, của cải chất cao - Ảnh 2
Con giáp Tuất vận mệnh hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Chỉ cần kiếm tiền chân chính thì dẫu có cực khổ, khó khăn đến mấy Dậu cũng không quản ngại. Họ cứ thế mà tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện chính mình nên cuộc sống của họ chắc chắn sẽ sung túc, đủ đầy.

Đúng 4 giờ sáng mai (4/10/2022) Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, vớ được hũ vàng. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, tận dụng thời cơ trời cho Dậu sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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