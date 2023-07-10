Đúng 9h hôm nay (10/07/2023), 3 con giáp mở cửa đón lộc, may mắn song hành với hỷ sự, cái gì cũng đứng nhất, đặt chân vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 03:42

Hôm nay (10/07) 3 con giáp chính thức hết nghèo khổ, may mắn bủa vây, không muốn giàu cũng phải giàu.

Tuổi Sửu

Hôm nay, công việc của tuổi Sửu chịu ảnh hưởng từ Thực Thần. Nay đi làm khá may mắn, được mọi người quý mến yêu thương. Đặc biệt là những người làm công việc tự do, công chức, luôn nhận được sự yêu mến từ khách hàng và người trong cơ quan. 

Tam Hội cục giúp đường tình cảm đi lên. Mặt tinh thần không còn phải chịu áp lực, nhiều muộn phiền, trắc trở. Bạn không phải là người xấu tính nhưng cứ bị người ta chèn ép nên sinh bực bội, cáu gắt nhưng ai cũng cảm thông cho bạn, họ hiểu bạn đang gánh chịu những gì. 

Vận tài lộc khuyên bản mệnh hãy tập trung vào công việc chính, không nên xao nhãng việc bên ngoài mà ảnh hưởng tới kết quả. Nên nhớ đừng quá tham lam mà đánh mất cơ hội tốt khiến bao công sức hoài phí mà không thu được lợi lộc gì, bạn càng tập trung vào việc mình đang làm càng dễ được tăng lương.

Đúng 9h hôm nay (10/07/2023), 3 con giáp mở cửa đón lộc, may mắn song hành với hỷ sự, cái gì cũng đứng nhất, đặt chân vào giới thượng lưu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ Hai ngày 10/07/2023 này, công việc Tuổi Dần cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Dần không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Hai này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Đúng 9h hôm nay (10/07/2023), 3 con giáp mở cửa đón lộc, may mắn song hành với hỷ sự, cái gì cũng đứng nhất, đặt chân vào giới thượng lưu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này sớm khắc phục mọi khó khăn nhờ sự giúp đỡ từ Tam Hội Quý Nhân. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được người có kinh nghiệm định hướng tương lai cho mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Tài chính vốn không phải là vấn đề đáng quan tâm trong ngày này do con giáp này có được một khoản thu nhập khấm khá từ công việc chính lẫn nghề tay trái. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Đôi lứa yêu nhau trở nên khăng khít, mặn nồng hơn nhờ sự quan tâm thường xuyên của những người trong cuộc. Người đã kết hôn ý thức được việc giữa khoảng cách với những người khác giới bên ngoài. 

Đúng 9h hôm nay (10/07/2023), 3 con giáp mở cửa đón lộc, may mắn song hành với hỷ sự, cái gì cũng đứng nhất, đặt chân vào giới thượng lưu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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