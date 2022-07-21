Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền đồ xán lạn, đón Quý Nhân lâm môn, vận trình như ý, cầu được ước thấy

Tuổi Mão

Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022 tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.