Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền đồ xán lạn, đón Quý Nhân lâm môn, vận trình như ý, cầu được ước thấy

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022, 3 con giáp này danh lợi song toàn, được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp thăng tiến, vạn sự hoàn mỹ, may mắn ngút trời.
- Tử vi 8 ngày tới (22/7 - 29/7), 3 con giáp này 'lội qua ao vàng', thu hoạch tiền tài và danh vọng, tích góp thành công, đến thời giàu sang như ý
- Kể từ ngày mai (22/7/2022), VẠN SỰ TỐT LÀNH, 3 con giáp này có vận trình bùng nổ, tiền của dư dôi, giàu sang vô kể, như ý cát tường
Tuổi Mão
Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022 tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.
Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Tuổi Ngọ
Tử vi 12 con giáp nói rằng, đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022 con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.
Tuổi Dần
Đúng 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 23/7/2022, tuổi Dần được dự báo đón những bước tiến đầy suôn sẻ và khả quan. Đặc biệt trên phương diện tiền bạc Dần có cơ hội mở mang thêm, đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Qua khó khăn, trí tuệ và năng lực của Dần càng được rèn luyện sắc bén hơn.
Người tuổi Dần vốn thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì cũng nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tất nhiên trong cuộc sống khó tránh khỏi những lúc gặp vận xui nhưng nó không kéo dài.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.