Đúng 9 giờ ngày mai (13/8), những con giáp sau có vận thế lên cao, vạn sự suôn sẻ 'như cá gặp nước', sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:34

Đúng 9 giờ ngày mai (13/8), những con giáp may mắn, bỗng chốc có tiền tỷ trong tay, phất lên giàu có khiến nhiều người phải ganh tỵ, cuộc sống viên mãn như ý.

Tuổi Thìn 

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người tuổi Thìn luôn rất khiêm tốn, cẩn trọng và đặc biệt hay giúp đỡ người khác. Con giáp thông minh sắc sảo, dễ  đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có cả tiền bạc và địa vị. Có thể nói rằng họ là con giáp có tính cách tốt và chỉ số IQ cao trong mắt mọi người.

Đúng 9 giờ ngày mai, vận trình của người tuổi Thìn sẽ đánh dấu bước ngoặt đáng kể. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ hanh thông hơn trước đây nhiều lần, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hứa hẹn sẽ lập được thành tích xuất sắc, mở ra tương lai tươi sáng, huy hoàng. Sự nghiệp thuận lợi cũng sẽ kéo tài lộc tăng theo. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian rất đáng chờ đợi của con giáp này, "thời tới cản không nổi". 

Đúng 9 giờ ngày mai (13/8), những con giáp sau có vận thế lên cao, vạn sự suôn sẻ 'như cá gặp nước', sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công - Ảnh 1
Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ hanh thông hơn trước đây nhiều lần, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hứa hẹn sẽ lập được thành tích xuất sắc, mở ra tương lai tươi sáng, huy hoàng. Sự nghiệp thuận lợi cũng sẽ kéo tài lộc tăng theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày 13/8 này, người tuổi Tuất có thể thăng quan phát tài. Con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bấy nhiêu. Đây sẽ là thời điểm hiếm có mà Tuất có thể chuyển mình trong tài vận. Bản mệnh thu hút về mình nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn.

Không chỉ vậy, chuyện tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng diễn ra rất tốt đẹp. Những người tuổi Tuất còn độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim họ rung động. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt.

Đúng 9 giờ ngày mai (13/8), những con giáp sau có vận thế lên cao, vạn sự suôn sẻ 'như cá gặp nước', sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công - Ảnh 2
Những người tuổi Tuất còn độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim họ rung động. Còn những người đã có đôi có cặp thì tình cảm đôi bên ngày càng trở nên gắn bó, bền chặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hoạt bát, năng động và sáng tạo, dám thách thức bản thân để đạt được mục tiêu. Họ tham vọng, có hoài bão và có thể biến ước mơ thành hiện thực. Họ ghét "ăn không ngồi rồi", ghét dựa dẫm và sống trong sự kém cỏi. Do đó, trong công việc hay chuyện tài chính, người tuổi Ngọ cũng luôn cố gắng hết sức, chăm chỉ, siêng năng.

Ngày mai nhờ có Thần Tài ban lộc cộng thêm sự may mắn bẩm sinh của mình, con giáp tuổi ngọ chỉ cần nỗ lực sẽ dễ dàng gặt hái thành công trên con đường "làm giàu không khó". Họ biết nắm bắt những cơ hội đến với mình và kiếm ra tiền từ những ý tưởng độc nhất vô nhị.

Đúng 9 giờ ngày mai (13/8), những con giáp sau có vận thế lên cao, vạn sự suôn sẻ 'như cá gặp nước', sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công - Ảnh 3
 Thần Tài ban lộc cộng thêm sự may mắn bẩm sinh của mình, con giáp tuổi ngọ chỉ cần nỗ lực sẽ dễ dàng gặt hái thành công trên con đường "làm giàu không khó" - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày rằm tháng 7, 3 con giáp này đào trúng hố vàng, tài lộc vượng phát, một bước trở thành đại gia, cuộc sống thoải mái tiêu pha

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày rằm tháng 7, 3 con giáp này đào trúng hố vàng, tài lộc vượng phát, một bước trở thành đại gia, cuộc sống thoải mái tiêu pha

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, sau ngày rằm tháng 7, những người thuộc 3 con giáp này sau Rằm tháng 7 vận trình có bước chuyển biến lớn, tài lộc giàu sang, làm gì cũng may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp giàu có tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng