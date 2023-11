Đúng 8h ngày 13/11/2022: 3 con giáp đỏ vía Thần Tài, làm ăn nhuận phát, đại lộc ghé thăm, tiền vàng giàu sụ

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn vào 8h sáng 13/11 này. Người tuổi Sửu trời sinh đã may mắn hơn người, cuộc sống của họ luôn do tự tay họ cố gắng mà có được. Dù có khó khăn thì tuổi Sửu cũng chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết người tuổi Sửu sẽ gặt hái được những thành tựu vô cùng đáng nể trong thời gian tới. Với những người làm ăn kinh doanh thì tiền vào như nước bởi những hợp đồng được ký kết. Khách hàng tự tìm tới với bạn khiến cho bạn có thể thực hiện đươc những ước mơ ấp ủ lâu này.

Với người làm công ăn lương thì chỉ cần cố gắng thì bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, mức lương thưởng nhận về cũng vô cùng xứng đáng. Nên người tuổi Sửu đừng bao giờ tỏ ra lười biếng hãy nỗ lực hết mình cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi vào 8h sáng 13/11 này, sự chủ động của những người tuổi Tuất sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.