Đúng 7 ngày tới: Top con giáp phú quý phát tài, giàu sau một đêm, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 21/03/2021 06:10

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, đây chính là 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay, càng về cuối tuần càng giàu sang vô đối.

Làm chơi hưởng thật, phú quý an nhàn, muốn khổ cũng không được nên những con giáp may mắn này sẽ đại phú đại quý, đời sang trang mới. 

con giap may man 1
Ôm về món lợi nhuận khổng lồ nên từ đây Tuất muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp trách nhiệm, nhiệt huyết và có gan làm giàu. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó con giáp tài năng này cũng có khả năng tự làm đại gia, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, trong 7 ngày tới con giáp giàu có này sẽ dễ dàng tìm được những mối làm ăn lớn hoặc xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Ôm về món lợi nhuận khổng lồ nên từ đây Tuất muốn nghèo cũng không được. 

con giap may man 2
Tý sẽ có thể phát tài hoặc có được mối làm ăn lớn - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Tý

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 vận tài lộc của con giáp giàu sang này sẽ đỏ chót như son, công thành danh toại. Làm gì cũng kiếm được bộn tiền nên Tý muốn khổ cũng không được, cứ thế mà phất.

Sao Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh nên nếu đang kinh doanh buôn bán Tý sẽ có thể phát tài hoặc có được mối làm ăn lớn. Nếu làm công ăn lương Tý sẽ nhận cơ hội thăng tiến cao hoặc được tăng lương xứng đáng với công sức bỏ ra. 

con giap may man 3
Mão sẽ có khả năng phát tài bất ngờ, giàu lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Mão

Đầu tuần không mấy như ý, thế nhưng từ thứ Tư trở đi con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tin vui ập vào nhà. Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, thành công ngoài mong đợi nên ngay chính Mão cũng bất ngờ với những gì mình đạt được.

Trong 7 ngày tới, Mão sẽ có khả năng phát tài bất ngờ, giàu lên nhanh chóng nhờ vào công việc kinh doanh hoặc đơn giản là dựa vào vận may của bản thân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22/3 - 28/3/2021): Tý thăng chức tăng lương, Mão giàu lên nhanh chóng, Thìn khó tránh tai ương

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22/3 - 28/3/2021): Tý thăng chức tăng lương, Mão giàu lên nhanh chóng, Thìn khó tránh tai ương

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 22/3 - 28/3/2021 sẽ giúp bản mệnh dự báo vận trình tài lộc, tình duyên, công danh và chủ động hơn trong mọi công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ