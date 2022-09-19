Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9): Phật độ may mắn hút tài vận, trời thương ban cho 3 con giáp nảy lộc nở hoa, tin vui liên tiếp, trúng số độc đắc, tha hồ thu hái trái ngọt cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:22

Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9), 3 con giáp gặp thời vận như ý cát tường, thần tài nghênh đón vận may, phú quý, tình tiền có đủ.

Tuổi Thìn

Thìn là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sinh ra đã mang số mệnh giàu sang. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn có thể vươn lên, thay đổi số phận. Người tuổi Thìn chăm chỉ làm việc, sống chân thành và hay giúp đỡ mọi người.

Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9) tài vận của người tuổi Thìn có sự chuyển biến như trúng mánh. Phật soi chiếu giúp Thìn nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Liên tiếp tin vui, con giáp này còn gặp may mắn trong tình cảm gia đình, cả nhà hạnh phúc ấm êm.

Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9): Phật độ may mắn hút tài vận, trời thương ban cho 3 con giáp nảy lộc nở hoa, tin vui liên tiếp, trúng số độc đắc, tha hồ thu hái trái ngọt cho gia đình - Ảnh 1
Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9) tài vận của người tuổi Thìn có sự chuyển biến như trúng mánh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người có tính cách năng động, cho dù thành tích công việc có giảm sút, cũng không chủ động tìm cách cải thiện tình hình, mà chỉ muốn đợi người khác giúp đỡ.

Con giáp này thường gặp may mắn trong cuộc sống. Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9) Sửu dễ gặp nhiều điều thuận lợi, sự nghiệp thành công.

Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9): Phật độ may mắn hút tài vận, trời thương ban cho 3 con giáp nảy lộc nở hoa, tin vui liên tiếp, trúng số độc đắc, tha hồ thu hái trái ngọt cho gia đình - Ảnh 2
Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9) Sửu dễ gặp nhiều điều thuận lợi, sự nghiệp thành công. Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của người tuổi Sửu ngày một khởi sắc. Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp thăng tiến mà trong nhà cũng yên ấm, hòa thuận giúp cuộc sống của con giáp này càng thêm viên mãn. Dù gặp khó khăn như thế nào cũng sẽ vượt qua, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp chăm chỉ, thiện lương và rất có trách nhiệm trong công việc. Họ không câu nệ thiệt hơn, cũng không quá tính toán, chỉ cần hoàn thành tốt công việc Tuất sẵn sàng làm thêm giờ, bất chấp thời gian. Vậy nên, dù không nhanh nhẹn, khôn ngoan như người khác nhưng Sửu vẫn có khả năng tự làm nên nghiệp lớn, có tài chính vững chắc.

Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9) là thời điểm may mắn của người tuổi Tuất, Trời thương Phật độ, con giáp này sẽ thêm phúc thêm phần, chuẩn bị đón mưa tài lộc. Làm một hưởng mười, làm đâu thắng đó chính là vận số của con giáp này. Hơn cả, họ sẽ có vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm hơn bao giờ hết.

 (Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

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