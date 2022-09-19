Tử vi ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), 3 tuổi có căn phú quý, tài đức vẹn toàn được Thần Phật chở che, tháng 9 kiếm bộn tiền, tháng 10 thành tỷ phú, giàu sang số dzách

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 10:13

Tử vi ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), vận phú quý vây quanh, 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống có tài có lộc trải đến không ngừng.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Mùi đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Mùi sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tử vi ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), Mùi được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Tử vi ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), 3 tuổi có căn phú quý, tài đức vẹn toàn được Thần Phật chở che, tháng 9 kiếm bộn tiền, tháng 10 thành tỷ phú, giàu sang số dzách - Ảnh 1

Những người tuổi Mùi thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Ảnh minh họa: Internet

Nếu Mùi một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng, trước đó, Dậu gặp không ít khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Con giáp này dù không sinh ra trong hào môn nhưng lại có chí tiến thủ, luôn muốn nâng tầm cuộc sống. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Gặp hoàn cảnh trắc trở như thế nào tuổi Dậu cũng không nản lòng mà nỗ lực hết mình.

Nhờ cách làm việc chỉn chu, có kế hoạch nên tuổi Dậu luôn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp kính nể. Khi năng lực được công nhận, bản mệnh sẽ ngày một thăng tiến mạnh mẽ hơn.

Tử vi ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), 3 tuổi có căn phú quý, tài đức vẹn toàn được Thần Phật chở che, tháng 9 kiếm bộn tiền, tháng 10 thành tỷ phú, giàu sang số dzách - Ảnh 2
Nhờ cách làm việc chỉn chu, có kế hoạch nên tuổi Dậu luôn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp kính nể. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn, tiền bạc đầy nhà, nhiều người kính nể.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm việc gì cũng chăm chỉ, tận tụy không thích dây dưa, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc nên con giáp này thường thu được kết quả cao trong công việc, được cấp trên vô cùng trọng dụng.

Tử vi dự báo rằng, ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022), vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Hợi, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Tử vi ngày mới (thứ Ba, 20/9/2022) là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này. Phật độ, cuộc sống nảy lộc nở hoa, thu đầy quả ngọt.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Ba, 20/9/2022), Tài Tinh chiếu rọi, hứng trọn lộc trời, 3 tuổi rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, phú quý theo chân giàu mãi không ngừng

Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Ba, 20/9/2022), Tài Tinh chiếu rọi, hứng trọn lộc trời, 3 tuổi rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, phú quý theo chân giàu mãi không ngừng

Đúng 8 giờ sáng mai (thứ Ba, 20/9/2022), may mắn không ngừng, tiền bạc chảy vào túi, 3 con giáp giàu sang phú quý hết phần thiên hạ.

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