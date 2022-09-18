Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9): Thần Tài gõ cửa, vận đỏ vào nhà, 3 con giáp may mắn có quý nhân trợ lực, làm 1 thu 10, giàu sang, phú quý ập đến, giúp đỡ gia đình giàu sang

Những người tuổi Sửu cũng khá hài hước và thích kết bạn. Đi tới đâu họ cũng thường được bạn bè và nhiều người biết đến. Người khác thường dùng lời tốt đẹp để nhắc đến họ.

Thời gian vừa qua vận trình của người tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ bản mệnh có nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Tử vi cho thấy tuần mới (19/9 - 25/9) người tuổi Sửu làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, nhất là về tài lộc.

Tuổi Thìn là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) được sự hậu thuẫn của Thần Tài nên may mắn tài lộc sẽ còn nhiều hơn giúp Sửu rủng rỉnh tiền bạc, gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này được dự báo làm gì cũng suôn sẻ hơn trước, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Thìn có thể “một bước lên mây”, đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Con giáp Thìn ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt.

Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), người tuổi Tuất nhận nhiều tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh. Dù kinh doanh là công việc chính hay chỉ là nghề tay trái của bạn. Có sẵn nguồn vốn, sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình và kiếm được nguồn lợi nhuận lớn.

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9), người tuổi Tuất là một trong những con giáp được Thần Tài gõ cửa vì vậy bạn chỉ cần bỏ một chút vốn để đầu tư cũng có thể thu về được nguồn lợi nhuận đáng kể. Nắm bắt tốt các cơ hội kinh doanh, người tuổi Tuất làm đâu thắng đấy, làm một thu hai, ba, đếm tiền mỏi tay trong những tháng tới.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm