3 tuổi ĐỎ nhất 10 ngày cuối tháng 9 dương, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, thời cơ đến gần, càng nắm bắt càng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 13:34

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may đến với 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thắng lớn trong các dự án, bội thu tiền bạc.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi tính tình thiện lương, hiền lành,… họ đối đãi với mọi người rất mực chân thành, tận tâm, tận lực.

Con giáp này có xu hướng sống nội tâm, thích cuộc sống gia đình, không bon chen, đấu đá. 10 ngày cuối tháng 9 dương, Hợi là một trong những con giáp may mắn đươc hưởng phúc, lộc viên mãn nhất. Thời gian này, những người tuổi Hợi may mắn trong chuyện tiền bạc suốt năm. Trong công việc và cuộc sống thuận lợi, suôn sẻ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho bạn, những khoản tiền bất ngờ ‘trên trời rơi xuống’, nghề tay trái vượt trội hơn cả nghề chính khi những tài lẻ.

3 tuổi ĐỎ nhất 10 ngày cuối tháng 9 dương, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, thời cơ đến gần, càng nắm bắt càng giàu sang - Ảnh 1
Con giáp Hợi khéo léo gọi tiền về. Ảnh minh họa: Internet

Sự khéo léo của bạn được phát huy tối đa và cũng mang lại cho bạn nguồn thu đáng kể từ việc trang trí, làm đẹp cho khách hàng. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Tuổi Ngọ

Ngọ là người nhanh nhẹn, hoạt bát và biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân. Thế nên, dù không xuất thân trong gia đình giàu có nhưng con giáp tài năng này vẫn có sự nghiệp rực rỡ huy hoàng, muốn khổ cũng không được.

Đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương, con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang. Trúng khối tiền cực to, tiền của dồi dào, đủ đầy sung túc nên càng về cuối năm Ngọ càng may mắn. Con giáp này càng hăm chỉ, cần cù càng thăng tiến vượt bậc, thu nhập cải thiện đáng kể. Ngọ còn được dự báo sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

3 tuổi ĐỎ nhất 10 ngày cuối tháng 9 dương, làm đâu trúng đó, vơ vét hết tiền của trong thiên hạ, thời cơ đến gần, càng nắm bắt càng giàu sang - Ảnh 2
Con giáp tuổi Ngọ gặp vận trình may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao. Người tuổi này không ngừng học tập. Dù ở tuổi nào, họ cũng không ngại tìm hiểu những cái mới, tiếp thu kiến thức mới. Vì vậy, trong sự nghiệp, họ thường có khả năng hoàn thành tốt công việc của mình.

Đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương, con giáp tuổi Dậu có tài lộc vượng, sự nghiệp hanh thông. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, công việc làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tươi tốt, vật nuôi khỏe mạnh. Công việc, sự nghiệp có nhiều khởi sắc khiến con giáp này vô cùng phấn chấn. Nếu tham gia các dự án đầu tư lớn thì tỷ lệ thành công cũng khá cao. Cơ hội cầu tài phát lộc liên tiếp kéo đến, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Ngoài ra, bạn không những được sự giúp sức hết lòng từ bạn bè, thân thuộc, khiến cho sự nghiệp thăng hoa, mà còn luôn gặp được quý nhân tương trợ giúp gia đạo thăng hoa, cuộc sống viên mãn ngoài mong đợi, nắm bắt là giàu sang.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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