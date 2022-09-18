10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may của 3 con giáp này khởi phát, tài khoản nhảy số không ngừng, nhận thêm lộc trời, quý nhân trợ lực, sẵn sàng bước sang trang

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 11:01

10 ngày cuối tháng 9 dương may mắn đến với 3 con giáp có sự may mắn bao bóc, công danh, tình tiền phất lên, cuộc sống dần bước sang trang.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là sống thật thà và rất sẵn lòng cho đi, họ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào trong cuộc sống một cách dễ dàng, họ cũng rất tốt bụng và hào phóng.

Do vậy nên họ được nhiều người khen ngợi, quý nhân phù trợ nên không phải lo lắng gì trên con đường tiến thân.

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận thế của họ lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình, hơn nữa việc kiếm tiền ngày càng nhanh. Mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này họ có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả.

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may của 3 con giáp này khởi phát, tài khoản nhảy số không ngừng, nhận thêm lộc trời, quý nhân trợ lực, sẵn sàng bước sang trang - Ảnh 1
Con giáp Tuất ngày càng khởi sắc hơn. Ảnh minh họa: Internet

Vận may của họ có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, chủ yếu là do vận trình trong xã hội của họ ngày càng tốt, cho dù họ đang ở trong hoàn cảnh nào.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu điềm tĩnh, đáng tin cậy, dễ lấy lòng tin của người khác. Con giáp này tốt về mọi mặt, có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời".

Người tuổi Sửu luôn thực tế, làm những việc hiện thực, nắm bắt tốt những điều đang có trong tay. 10 ngày cuối tháng 9 dương, con giáp này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Nếu làm ăn sẽ nhận về món tiền lời to.

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may của 3 con giáp này khởi phát, tài khoản nhảy số không ngừng, nhận thêm lộc trời, quý nhân trợ lực, sẵn sàng bước sang trang - Ảnh 2
Tuổi Sửu kiên nhẫn và thành công hơn. Ảnh minh họa: Internet

Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có. Gia đạo và cuộc sống gia đình cũng thuận hòa, an yên.

Tuổi Dần

Hầu hết những người tuổi Dần đều có vẻ ngoài bảo thủ, chín chắn nhưng thực ra họ có khiếu hài hước, tính tình giản dị, thông minh. Ngoài ra, đôi khi họ phải trải qua không ít sóng gió.

10 ngày cuối tháng 9 dương, tài lộc của con giáp tuổi Dần hanh thông, liên tiếp trúng thưởng lớn, "ngân khố" dâng đầy. Từ đây, tuổi Dần thường đón niềm vui bất ngờ, có quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục.

Sự nghiệp của người tuổi Dần cũng bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp, hưng thịnh, đường tài lộc của họ trở nên suôn sẻ, không bị cản trở. Chỉ cần những con Hổ có thể nắm bắt chính xác các cơ hội làm ăn, thăng tiến thì họ sẽ tiếp tục kiếm được tiền và rất nhiều tiền. Hãy cố gắng nắm bắt, xui xẻo khó lòng lấn át bạn.

 (Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

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Tử vi đúng 4h chiều mai (thứ Hai, 19/9) đoán định 3 con giáp có vận may ‘cải biến’, cơ hội nghìn năm có một gặt hái thành công, nắm bắt ắt thăng hoa.

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