Tài lộc của con giáp tuổi Dậu hanh thông, liên tiếp trúng thưởng lớn, "ngân khố" dâng đầy. Từ đây, tuổi Dậu có thể đón niềm vui bất ngờ, có quý nhân phù trợ, tài lộc đến liên tục.

Đúng 4h chiều mai (thứ Hai, 19/9), công việc suôn sẻ, tài vận cũng suôn sẻ. Con giáp Dậu này vận may như bạo phát, bạn có cơ may gặp được Quý Nhân đưa đường dẫn lối tìm ra hướng đi mới, cuộc sống thăng hoa hơn. Cơ hội phát tài cũng đến gần hơn với con giáp này.

Con giáp này có sự trợ mệnh lớn, cát tinh soi chiếu, bạn có tinh thần thoải mái để theo đuổi mục tiêu của mình. Bạn có sự đồng hành của bạn bè và người thân nên rất tự tin. Những việc bạn là cũng đều được công nhận.

Tài chính của Dần trở nên dư dả. Con giáp này có thể thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Không chỉ vậy, Dầncó thể còn nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa. Đặc biệt là một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống.

Con giáp Dần ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vậy, Dần vẫn nên xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển dài hạn trong tương lai.

Tuổi Tý

Tử vi tuổi Tý đúng 4h chiều mai (thứ Hai, 19/9) nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Đúng 4h chiều mai (thứ Hai, 19/9), tuổi Tý hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Tý cũng là 1 trong 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi...Con giáp này không sớm thì muộn cũng trở thành người tài. Sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)