Đúng 7h sáng mai (18/9), do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Mùi có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Mùi có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản , cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Mùi được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một mùa màng bội thu.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Mùi sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tuổi Tý

Tuổi Tý có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình.

Đúng 7h sáng mai (18/9), con tuổi Tý sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Từ thời gian này, Tý có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức. Thời gian này, nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Tý. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Con giáp Tý có trong vận trình tài lộc may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm Tuổi Tý cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Tý sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Người tuổi Tý hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé.

Tuổi Thìn

Đúng 7h sáng mai (18/9), nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội cho tuổi Thìn.

Người tuổi Thìn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của tuổi Thìn cũng khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Thìn và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm