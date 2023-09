Tuổi Ngọ

Trong số những con giáp, tuổi Ngọ được xem là những người thông minh, lanh lợi, luôn biết tìm kiếm những cơ hội tốt cho bản thân để xây dựng được cuộc sống đầy đủ, sung túc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ngọ cũng biết ứng phó, xoay chuyển tình thế để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp nhất.

5 ngày tới (18/9 - 22/9) được xem là thời điểm may mắn đối với tuổi Ngọ, sự may mắn vẫn chưa ngừng ở đó mà còn kéo dài qua năm sau. Thời gian này, tài vận của Ngọ sẽ thăng hoa rực rỡ, họ đang trên đà được các vị thần may mắn chiếu cố giúp họ thịnh vượng hơn.