10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may của 3 con giáp này khởi phát, tài khoản nhảy số không ngừng, nhận thêm lộc trời, đắc tài đắc ý, sẵn sàng bước sang trang

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 04:44

10 ngày cuối tháng 9 dương, 3 con giáp có số lớn làm giàu, cơ may trúng độc đắc, vận trình ngày càng lên hương.

Tuổi Thìn

Trong số các con giáp thì người tuổi Thìn luôn là con giáp được quý nhân phù trợ nên cuộc sống dễ dàng thành công. 10 ngày cuối tháng 9 dương, có may mắn trên con đường tài lộc, khiến cho tuổi Thìn có thể nhanh chóng thay đổi vận mệnh của mình.

Những người tuổi Thìn có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp do có sự giúp đỡ của quý nhân khiến con giáp này dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình. Con giáp may mắn này nhận mưa tài lộc, phúc khí tràn trề. Thìn nhận được nhiều cơ may kiếm tiền nên tiền sẽ về đầy túi.

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may của 3 con giáp này khởi phát, tài khoản nhảy số không ngừng, nhận thêm lộc trời, đắc tài đắc ý, sẵn sàng bước sang trang - Ảnh 1
Con giáp Mão bước đến vận trình hanh thông, suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, sớm tai qua nạn khỏi.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, hai năm trước, người tuổi Ngọ phạm tai ách nên không kiếm ra được đồng nào. Họ chịu áp lực cuộc sống rất lớn. 10 ngày cuối tháng 9 dương, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ càng may mắn hơn tính từ đầu năm đến giờ, may mắn bắt đầu khởi phát, có khả năng trúng số hoặc ít nhất cũng ôm về một mối làm ăn lớn.

Những chú Ngựa như được sa vào kho thóc lớn, cuộc sống lấp lánh ánh tiền, tài vận thăng tiến không ngừng. Con giáp tuổi Ngọ có cơ hội kiếm được nhiều tiền tiến tới hưởng giàu sang phú quý.

10 ngày cuối tháng 9 dương, vận may của 3 con giáp này khởi phát, tài khoản nhảy số không ngừng, nhận thêm lộc trời, đắc tài đắc ý, sẵn sàng bước sang trang - Ảnh 2
Tuổi Ngọ đi đến đâu may mắn theo đến đấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương nhận về nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

10 ngày cuối tháng 9 dương, Mão hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Mão cũng là 1 trong 3 con giáp trong tuần tới tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi...Họ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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