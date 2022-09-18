5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 tuổi nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, vận may bám gót, ăn nên làm ra, dễ có trong tay bạc tỷ

Người tuổi Mão vốn có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỏ ra rất ổn định trong công việc nhưng họ cũng không tránh khỏi những vất vả, mệt mỏi hay cảm giác chán chường. Điều này thể hiện rõ hơn khi khối lượng công việc tăng lên liên tục, họ buộc phải đầu tư nhiều thời gian, công sức hơn, khuyết thiếu các cơ hội để xả hơi và thư giãn.

Hơn hết trong tháng này, người tuổi Thân làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Tuy vậy, tinh thần ngoan cường của người tuổi Mão cũng được bộc lộ ưu điểm. Họ kiên trì bước tiếp, tìm ra những cách hay để giải quyết vấn đề. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng.

Nhờ công việc thuận lợi tiến triển nên nguồn thu nhập của bản mệnh cũng ổn định, thậm chí còn tăng tiến khi cơ hội tới. Nếu biết tận dụng, cộng thêm nền móng vững chắc từ trước thì sẽ được thăng chức tăng lương.

Con giáp Mão tài lộc khó ai sánh ngang. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão cũng có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, gia tăng hiệu quả công việc hơn gấp nhiều lần so với thời gian phải tự mày mò. Vận may và tiền bạc cũng theo đó đổ vào tay.

Tuổi Tuất

5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, những người tuổi Tuất cực kỳ may mắn, bởi tuổi Tuất đi đâu cũng có Thần Tài bám gót nên mọi bất lợi đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Theo đó, những người tuổi Tuất sẽ gặp được những người bạn tốt mang tới cho bạn những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền. Thêm vào đó, do vận trình đào hoa tìm tới nên với những người tuổi Tuất độc thân sẽ có cơ hội tìm kiêm được tình yêu đích thực mà con giáp này chờ đợi từ lâu.

Với những người có gia đình thì trong nhà sẽ có thêm tin vui, đón chào thành viên mới hoặc gánh nhiều tài lộc vào nhà.

Có thể nói, đây là thời điểm cực kì may mắn khiến cho những người tuổi Tuất làm gì cũng sẽ vô cùng giàu có, phát tài dễ thành đại gia có số má, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm