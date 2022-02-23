Đúng 6h ngày 28/2, top 3 con giáp có VẬN KHÍ tăng vọt, vượng phu ích tử, rủng rỉnh tiền trong túi, VÀNG CHẬT KÉT

Cũng vì ở hiền gặp lành nên con giáp này được trời ban cho may mắn. Dù làm việc gì, họ cũng được người tốt giúp đỡ, dẫu gặp khó khăn cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần cù, chịu khó. Họ tốt bụng, có kỹ năng xã hội cao và sống chân thành. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

Con giáp này làm việc, chăm chỉ, toàn tâm toàn ý sẽ thu về thành quả xứng đáng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng, đối tác làm ăn tin cậy. Người tuổi này rũ bỏ vận xui, làm ăn gặp thời gặp thế, thu tiền về đầy túi. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

Cuối tháng 2 năm 2022, người tuổi Sửu được Thần Tài ban phát tài lộc nên công việc xuôi thuận hơn trước. Những điều may mắn, tốt đẹp nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến quan trọng.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất thông minh tài ba. Họ luôn điềm tĩnh trước mỗi khó khăn. Khi làm việc gì, họ cũng cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Thời điểm cuối tháng 2/2022 âm lịch người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài ban phát tài lộc nên làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời điểm trước. Nếu như tuổi Tuất đang làm công ăn lương, họ đạt được nhiều thành tựu, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện để phát huy được năng lực của bản thân.

Ảnh minh họa

Với những người tuổi Tuất đang làm kinh doanh cũng có những thương vụ suôn sẻ, thu được lợi nhuận khá. Người tuổi Tuất trong khoảng thời điểm này cũng có vận đào hoa cực vượng. Nếu còn độc thân, họ có thể gặp được người khác phái phù hợp với mình. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên nửa kia.

Tuổi Tý

Tý làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Số hàng xuất đi lần này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều.

Tuổi Tý có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Tình duyên thăng hoa, bạn có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn. Tiền bạc có, tình cảm có, còn ai may mắn hơn bạn trong thời gian này nữa hả Tý?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.