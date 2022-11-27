Đúng 6h ngày 27/11/2022: Phật Bà trao duyên, Thần Tài mở đường, 3 con giáp kim tiền rực rỡ, giàu sang phú quý, làm 1 lời 10, lộc tài bội thu

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 04:35

Vận trình khởi sắc vào 6h ngày 27/11/2022, những con giáp này đón nhận may mắn ngút ngàn, tài lộc hanh thông rực rỡ.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn theo tử vi 12 con giáp sở hữu tính cách hiếu thắng quá cao, biến điểm mạnh thành điểm yếu cho tiểu nhân cơ hội “đâm sau lưng” khiến bạn lâm vào tình cảnh khốn đốn.

Những kế hoạch làm ăn vỡ lở, tung nhiều tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như danh tiếng của bạn và tập thể. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này do bạn sa vào bẫy mà tình địch đã giăng trước đó, nhẹ dạ mà cả tin lại thêm “ngựa non háu đá” mà đổ bể.

Đúng 6h ngày 27/11/2022: Phật Bà trao duyên, Thần Tài mở đường, 3 con giáp kim tiền rực rỡ, giàu sang phú quý, làm 1 lời 10, lộc tài bội thu - Ảnh 1

Cũng may mắn vào 6h ngày 27/11 trở đi bạn gặp được “ông có nhân, bà có đức” mà sự chuyện được giải vây, nhanh chóng giúp bạn phục hồi vị thế cũng như thu hồi vốn liếng bỏ ra trước đó.

Bởi vậy mà tuổi Thìn có cơ hội làm lại, thể hiện năng lực nhưng vẫn luôn phải nhớ rằng “thương trường là chiến trường” nên chỉ một chút sai sót sẽ kéo theo hệ quả kinh khủng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách của những người tuổi Mùi rất tốt, nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn họ đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Con giáp này luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mếch lòng. Vì vậy họ sẽ được nhiều người yêu quý, và có được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Đúng 6h ngày 27/11/2022: Phật Bà trao duyên, Thần Tài mở đường, 3 con giáp kim tiền rực rỡ, giàu sang phú quý, làm 1 lời 10, lộc tài bội thu - Ảnh 2

Vào 6h ngày 27/11, con giáp tuổi Mùi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể.

Mùa đông đến có nghĩa là những ngày tốt đẹp của con giáp tuổi Mùi sẽ không còn quá xa.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận may vào 6h ngày 27/11 rất tốt, thu nhập về tài chính cũng tương đối đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Táo bạo nhưng thận trọng, thời điểm thận trọng có thể tạo ra tài sản và gia tăng tài sản một cách nhanh chóng.

Phương diện tài chính phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Đúng 6h ngày 27/11/2022: Phật Bà trao duyên, Thần Tài mở đường, 3 con giáp kim tiền rực rỡ, giàu sang phú quý, làm 1 lời 10, lộc tài bội thu - Ảnh 3

Nhờ biết nắm bắt thời cơ lại nỗ lực hết mình, bạn đạt được nhiều thành tựu, lương bổng tăng hơn trước rất nhiều. Dù đạt được thành công nhưng người tuổi này chớ nên tự phụ. Hãy tiếp tục học hỏi, phấn đấu để bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất luôn được biết đến là người thông minh, cởi mở, khôn khéo và cư xử rộng lượng với mọi người. Trong mắt người khác, người tuổi này luôn giỏi đối nhân xử thế, biết cách giữ hòa khí với mọi người. Vào 6h ngày 27/11, người tuổi Tuất được tài tinh chiếu mệnh. Bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ. Quý nhân này có thể là lãnh đạo, là người quen thân với gia đình bạn. Họ sẽ truyền cho bạn kinh nghiệm làm việc và đưa ra cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Vì vậy, sư nghiệp của bạn từng bước đi lên. Không chỉ có sự nghiệp phát đạt mà người tuổi Tuất cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, người tuổi này có thể đổi vận giàu sang, giúp gia đình có được cuộc sống muôn phần sung tú

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những may mắn kết tinh giúp 3 con giáp này vào cuối năm nay tài lộc đạt đỉnh, bước sang năm sau vô vàn cơ hội làm giàu cực nhanh.

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