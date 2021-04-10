Đúng 6h ngày 1/3 âm lịch: 3 con giáp ‘đánh đâu thắng đó’, tài lộc nhiều vô kể, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng xoay sở tốt trong mọi tình huống. Tý không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, làm việc gì họ cũng tự mình suy tính đúng - sai, lợi - hại, nhờ đó mà hầu như việc gì bản mệnh tham gia vào đều thành công.

Với người làm công ăn lương, cấp trên cũng sẽ coi trọng mà giao cho bạn một vị trí mới, nếu làm tốt. Con giáp may mắn này sẽ phất lên trong tương lai gần.

Tử vi con giáp cho thấy, ngày 1 tháng 3 âm lịch là ngày cát lợi đối với người tuổi Tý. Mọi vận hạn đều kết thúc, thay vào đó là những cơ hội tốt đang chờ đón phía trước. Với người kinh doanh, những dự án mới mở ra cho bạn khả năng phát tài vượt bậc. Con giáp kiếm tiền dễ hơn bất kỳ ai. Địa vị và sự giàu có giúp bạn được nhiều người kính nể.

Tuổi Tỵ

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ trong ngày đầu tiên của tháng 3 âm lịch có được nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, con giáp đánh đâu thắng đó, chỉ cần là việc có Tỵ tham giao vào, khả năng thành công là rất cao. Nếu bản mệnh đang có ý định lấn sân sang một lĩnh vực mới hay mở rộng cơ ngơi cũ thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Thời vận đang lên, Tỵ làm gì cũng thuận lợi hơn.

Tỵ được xem là con giáp có số mệnh giàu có vào trung niên - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tài lộc dồi dào, con giáp có khả năng kiếm tiền và đang làm điều ấy khá tốt. Nhờ chăm chỉ, bản mệnh tích góp được một khoảng kha khá và đang ấp ủ nhiều dự định với nó. Ngoài ra, Tỵ còn được xem là con giáp có số mệnh giàu có vào trung niên. Vì vậy, nếu cứ giữ vững tinh thần nỗ lực và cố gắng không ngừng thì bản mệnh sẽ tạo dựng được cuộc sống đáng mơ ước trong tương lai.

Tuổi Mùi

Tử vi con giáp cho thấy tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển công việc. Mọi hỷ sự sẽ bắt đầu từ đầu tháng 3 âm lịch trở đi, những người tuổi Mùi sẽ được Thần May mắn và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi, mọi thứ vạn sự hanh thông, sự nghiệp tấn tới.

Mọi hỷ sự của Mùi sẽ bắt đầu từ đầu tháng 3 âm lịch trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của Mùi cũng vô cùng nở rộ. Sự thành công của các dự án đem lại cho bạn nguồn lợi nhuận siêu khủng. Tuy nhiên, con giáp không “ngủ quên trong chiến thắng” mà tiếp tục làm việc chăm chỉ để “tiền đẻ ra tiền”. Nếu theo đà này, tuổi Mùi sẽ thật sự hóa rồng trong tương lai.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.