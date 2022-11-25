Đúng 6 ngày cuối tháng 11, chuột sa chĩnh gạo, may mắn ập tới với 3 con giáp nào?

Tuổi Hợi có tính cách tương đối hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này thường bao dung, rộng lượng khi đối đãi với người khác. Họ cũng hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, càng về sau phúc lộc của tuổi Hợi càng dồi dào, cuộc sống hạnh phúc, hưởng nhiều phúc báo.

Thời điểm cuối tháng 11 này, vận trình của tuổi Hợi sẽ có nhiều khởi sắc. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, được giao công việc phù hợp với năng lực. Người làm ăn kinh doanh cũng có thêm cơ hội đầu tư, hứa hẹn sinh lời.

Tuổi Hợi dù gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng tai qua nạn khỏi. Trong thời gian qua, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có nhiều khó khăn. Con giáp này chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đặc biệt tốt. Họ cũng là những người năng động và chăm chỉ. Nhờ có tinh thần phấn đấu không ngừng nên con giáp này có thể đạt được những thành tựu mới trong mọi nghịch cảnh.

Dù thời gian trước, sự nghiệp của người tuổi Thìn không quá lý tưởng, nhưng bắt đầu từ cuối tháng 11, sự nỗ lực của bản thân họ sẽ được đền đáp. Tốc độ phát triển nâng lên tầm cao mới lại nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Vì thế, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn tràn đầy hy vọng. Họ sẽ có một cuộc sống rất viên mãn vào mùa thu này, mở ra một mùa đông thu hoạch.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp nhân hậu, giàu tình cảm, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn mà không hề toan tính hay cần báo đáp. Tuổi Mùi có khả năng phân tích nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng nên có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Cuối tháng 11 này, tuổi Mùi có thể gặp nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Con giáp này được quý nhân trao cho cơ hội phát triển. Người làm kinh doanh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở, thu về khoản lợi nhuận lớn. Càng bước đến cuối năm, tài lộc của tuổi Mùi càng vượng phát.

Không những vậy, con đường tình duyên của tuổi Mùi cũng suôn sẻ. Người độc thân có thể sớm tìm được tình yêu đích thực. Những người có cặp có đôi tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.