Khi cần, họ sẵn sàng dốc toàn lực để cứu người, để trợ giúp cho những người đang lâm vào hoạn nạn. Có lẽ một người có tấm lòng từ tâm như vậy, không ai là không muốn lại gần. Người tuổi Tị là con giáp trời sinh quyến rũ người khác phái cũng chính là do có tâm hồn thanh cao, thánh thiện đến thế.

Người tuổi Tị thường bị coi là thâm trầm bí hiểm, kì thực họ có một tâm hồn vô cùng lương thiện. Mỗi khi nhìn thấy ai đó gặp khó khăn, thấy sự việc nào đáng thương, trong đầu họ luôn luôn suy nghĩ, tìm cách để giúp đỡ người khác hết mức có thể.

Có một điều bạn có thể chắc chắn khi ở bên người tuổi Tị, đó là họ nhất định sẽ đối xử tốt với bạn. Cuộc sống sau này có thể không được giàu sang, vinh hoa phú quý đủ đầy nhưng chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc. Chẳng thế mà nhiều bà mẹ đã dặn con rằng, Yêu ai thì yêu nhưng nhất định phải lấy con gái tuổi Tị đó.

Trời sinh những người phụ nữ tuổi Mão vốn dĩ đã thông minh, dễ chịu, phóng khoáng, mà nay họ còn sở hữu nét duyên ngầm mà khó người nào có được. Không bàn đến ngoại hình hay nhan sắc, người phụ nữ sinh vào tuổi này luôn khiến người khác không khỏi rời mắt vì sự ngọt ngào và hoạt ngôn của mình. Từ thời đi học, tuổi Mão luôn là đối tượng theo đuổi của các nam sinh, cộng thêm họ có những tài năng lẻ mà không ai có nên càng được chú ý nhiều hơn.

Càng trưởng thành, những ưu điểm của tuổi Mão được "tối ưu" hơn, họ có nhạy cảm, tinh tế, biết quan tâm đến những người xung quanh, nên dễ khiến người khác rung động khi tiếp xúc.

Đặc biệt, tuổi Mão sau khi kết hôn lại càng hoàn hảo hơn khi họ hoàn toàn có trách nhiệm với chồng con và gia đình. Bên cạnh tuổi Dậu, thì tuổi Mão cũng là đối tượng kết hôn tuyệt vời nhất.

Tuổi Dậu

Với những người cầm tinh con Gà, đó là nhờ họ luôn biết cách làm cho mình trở nên thật thu hút, họ biết làm thế nào để mình đẹp hơn trong mắt người đối diện, cũng có thể nói, họ là những người đi đầu xu hướng thời trang, thậm chí là những người tạo ra xu hướng nữa.

Chính vì thế mà con giáp này luôn tạo ra cảm giác mới mẻ, vô cùng cuốn hút. Người khác phái luôn tìm thấy ở họ sức sống tràn trề, tựa như nhìn thấy cây non xanh mơn mởn, như búp hoa đang hé trên cành.

Có thể ban đầu thoạt nhìn bạn sẽ chỉ thấy ở họ có cái gì đó mới lạ mà thôi, nhưng càng về sau lại càng bị cuốn hút bởi phong cách độc đáo của họ. Ở bên người tuổi Dậu, bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp lên nhiều.

Có thể nói như này khiến nhiều người phật ý, song quả thực người khác phái thích người tuổi Dậu, đa phần đều là vì họ có vẻ bề ngoài quyến rũ, đàn ông phong độ ngời ngời, còn các cô nàng thì xinh đẹp hơn người. Ở đời ai chẳng mê cái đẹp, có bị cuốn hút bởi người đẹp cũng đâu phải điều gì quá lạ lùng!

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!