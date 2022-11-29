Đúng 5h sáng 29/11/2022 THẦN TÀI ghé thăm: 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vào ồ ạt, của cải gia tăng, đại lộc song hỷ, may mắn ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 03:35

Vận trình khởi sắc vào 5h sáng 29/11, những con giáp sau làm gì cũng thuận lợi muôn phần, tài lộc phất lên phơi phới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, tháo vát, luôn phấn đấu để có được cuộc sống tốt đẹp hơn và không bao giờ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu. 

Đúng 5h sáng 29/11/2022 THẦN TÀI ghé thăm: 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vào ồ ạt, của cải gia tăng, đại lộc song hỷ, may mắn ngút ngàn - Ảnh 1

Thời gian vào 5h sáng 29/11, khi vận thế bắt đầu khởi sắc, vận khí hanh thông người tuổi Sửu sẽ liên tiếp gặp may mắn trong cuộc sống. Những tổn thất, thất bại trước kia sẽ dần được khắc phục và tạo nên bước chuyển đổi chuyển từ hung thành cát tạo nên sự thành công vang dội. Đồng thời dưới sự giúp đỡ của quý nhân thì tiền bạc của con giáp này cũng ngày một nhiều lên, con giáp này nhanh có thể tậu nhà mu axe, tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ, viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Đúng 5h sáng 29/11/2022 THẦN TÀI ghé thăm: 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vào ồ ạt, của cải gia tăng, đại lộc song hỷ, may mắn ngút ngàn - Ảnh 2

Vào 5h sáng 29/11, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Vào 5h sáng 29/11, người tuổi Ngọ dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Chẳng những vậy, bạn còn dễ gặp quý nhân trợ lực, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn.

Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành.

Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến bạn sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Về tài chính, vào 5h sáng 29/11, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để tiến hành kế hoạch đề ra từ trước đó.

Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này.

Đúng 5h sáng 29/11/2022 THẦN TÀI ghé thăm: 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vào ồ ạt, của cải gia tăng, đại lộc song hỷ, may mắn ngút ngàn - Ảnh 3

Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng.

Đặc biệt, con giáp này còn tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân.

Về tình cảm, đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng. Khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ.

Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân đại sự. Quan trọng là cả hai đã có đủ sự thấu hiểu và sẵn sàng cho cuộc sống tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Căn số đã định, ngày cuối cùng tháng 11 dương lịch đỏ chói may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ với những con giáp sau đây.

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