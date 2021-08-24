Đúng 5 ngày tới, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp sáng rực như mặt trời, tiền tài sung túc, sự nghiệp phất cờ

Tâm linh - Tử vi 24/08/2021 07:18

Thời gian tới 3 con giáp này làm đâu thắng đó, may mắn vây quanh.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, cương trực, thích trải nghiệm những cái mới, dám làm dám chịu, không sợ bất cứ khó khăn thử thách nào, luôn phấn đấu để là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Ngọ bước vào cục diện Tam Hợp nên vận thế của con giáp này vô cùng thuận lợi, có thể được sự bảo hộ của thái tuế. Sự nghiệp có được sự phát triển mang tính đột phá. Không chỉ có vậy, còn có không ít đại cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, khiến người tuổi Mã thu được không ít lợi nhuận từ công việc, từ việc kinh doanh, đầu tư. Qúy nhân xuất hiện nên người tuổi Ngọ độc thân sẽ đón nhận cơ hội tốt trong tình cảm, tìm được ý trung nhân, thậm chí là có hỷ sự hôn nhân.

con giap
Ngọ mạnh mẽ, cương trực, thích trải nghiệm những cái mới, dám làm dám chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thành, làm việc rất có trách nhiệm, hơn nữa lại là người chịu khó tìm tòi học hỏi để luôn thu về kết quả mỹ mãn nhất. Bước vào năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tuất và năm Dần tạo thành cục diện Tam Hợp, hơn nữa lại có cát tinh “Hóa Cái” xuất hiện trong cung mệnh nên sự nghiệp thu về nhiều thành tựu rực rỡ. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao, phát huy được hết tài năng của bản thân nên tạo dựng tiền đề vững chắc cho tương lai. Ngoài ra, sự nghiệp thăng tiến cũng đem lại nguồn thu dồi dào. Thời gian sắp tới, tuổi Tuất sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, cuối năm nay, có thể tài vận ngày một tăng chưa đủ mà cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có bền ngoài hiền lành, ít so đo tính toán, không thích cạnh tranh với người khác nhưng thực chất luôn âm thầm cố gắng, nỗ lực để đạt được kết quả khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bước vào năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Hợi bước vào cục diện lục hợp và được phúc tinh tương trợ nên vận quý nhân hưng phát nên có thể gặp hung hoát cát, suôn sẻ, hanh thông vượt qua mọi chuyện. Năm 2022 không phải là năm xung khắc của người tuổi Mùi, hơn nữa lại có nhiều cát tinh soi chiếu nên vận thế tương đối thuận lợi. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi không tham vọng nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, viên mãn cả tình lẫn tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Hơn 17 triệu liều vắc xin đã được tiêm, thêm 6.945 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 23/8

Hơn 17 triệu liều vắc xin đã được tiêm, thêm 6.945 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 23/8

Từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi 12 con giáp 12 con giap may mắn

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 47 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 52 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ