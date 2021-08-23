Hết tháng cô hồn, cuối năm 3 con giáp này vẫn xui dài dài, cẩn trọng hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 23/08/2021 23:01

Cuối năm, 3 con giáp này cần cẩn trọng mọi việc, làm gì cũng nên dòm trước ngó sau để tránh hao hụt tài chính.

Tuổi Thìn

Thời gian, sự nghiệp của người tuổi Thìn phát triển tổng thể tương đối ổn định. Mặc dù không có quý nhân tương trợ, nhưng con giáp này vẫn có thể tự mình giải quyết được không ít khó khăn. Con giáp này không chỉ có được vị trí nhất định trong công việc, mà còn có thể nhận được sự đánh giá cao và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Cuối năm, người tuổi Thìn cần đề phòng hạn tiểu nhân. Với những việc quan trọng, không nên dễ dàng nhờ vả người khác, chỉ có như vậy mới có thể tránh được tai họa. Ngoài ra, khi biến động về nhân sự, con giáp này không nên nghĩ đến chuyển việc bởi chưa chắc sẽ tìm được công việc mới tốt hơn.

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 Cuối năm, người tuổi Thìn cần đề phòng hạn tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian tới, sự nghiệp của người tuổi Dần có sự biến động. Mặc dù, có chí tiến thủ nhưng tính cách ngoan cố nên các mối quan hệ trong năm tuổi cũng không thuận lợi, phát sinh nhiều chuyên không vui với đồng nghiệp. May mắn cho con giáp này, tuy năm tuổi nhưng cung mệnh lại xuất hiện một số cát tinh, chỉ cần có thể ý thức được vấn đề của bản thân thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua, sự nghiệp sẽ càng phát triển hơn. Cát tinh “Tuế Giá” sẽ mang lại cơ hội tăng chức, tăng lương nên về cơ bản năm này, người tuổi Dần không cần phải thay đổi công việc. Ngoài ra, bạn cần phải cẩn trọng vì sẽ hao tài tốn của vào dịp cuối năm. Làm gì cũng cần chi tiêu dè sẻn nhé.

Tuổi Tuất

Cuối năm, cát tinh “Hóa Cái” tương trợ sự nghiệp của người tuổi Tuất phất lên nhanh chóng. Nhưng con giáp này vẫn cần lưu ý đến các mối quan hệ xung quanh, đừng vội đắc ý kiêu căng, để tránh những thị phi và trở ngại đến từ đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, người tuổi Tuất nếu muốn kinh doanh thì nên làm một mình , không nên kết hợp với người khác, đặc biệt là người thân và bạn bè để tránh những rắc rối tiền bạc. Đối với người làm công ăn lương, chuyển việc, thay đổi công việc là chuyện đặc biệt nên thận trọng trong năm 2022 bởi sẽ mang lại những phiền phức không ngờ tới, thậm chí là thất nghiệp. 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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