Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tháng mới, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 16:01

49 ngày tới hãy từng bước mạnh dạn kiếm tiền một cách đàng hoàng thì tiền bạc đầy mình, sự nghiệp tăng tiến đột phá, phúc lộc đến gõ cửa nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

49 ngày tới, có Thực Thần trợ vận mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền nên Dần may mắn lọt vào danh sách con giáp may mắn đầu tháng 8 âm lịch 2022. Lại được sự che chở của quý nhân, con giáp này có thêm cơ hội làm giàu, chỉ cần nỗ lực của bản thân bạn sẽ sớm có được cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cuộc sống cũng được cải thiện rất nhiều trong thời gian tới.

Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tháng mới, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

49 ngày tới người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Thần Tài chiếu độ, giúp con giáp hóa cát trừ hung, hóa giải những điềm xui rủi, giúp cho bản mệnh thoát khỏi những khúc mắc trong công việc hay tranh chấp về tiền bạc. Tử vi cho thấy, Tuất đang nằm trong danh sách những con giáp may mắn nhất nhất thời điểm này.

Con đường quan lộc của bản mệnh vô cùng rộng mở, thu nhập chính không ngừng tăng lên. Đồng thời, tài lộc hưng vượng còn thúc đẩy vận trình trong năm của con giáp này. Cát khí không ngừng đầy lên, tài vận hanh thông đến không ngờ.

Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón lộc tháng mới, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tài khoản ngân hàng nhảy số liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, người tuổi Dậu nhận ra được tiềm năng phát triển của mình. Bạn có thể mạnh dạn tiến hành những nhiệm vụ quan trọng để kiếm tiền về cho mình.

Dậu rất được lòng đám đông, một mặt rất hào phóng, rất nhiệt tình, một mặt thì khôn ngoan, vui chơi biết điểm dừng và cũng có tinh thần công bằng, đối xử rất tốt với mọi người xung quanh.

Tuổi này có lộc nhiều dù mang tiếng là con giáp có tài không gặp thời là nhờ tấm lòng lương thiện, hoan hỉ, chỉ cần bạn bè cần giúp đỡ, nếu có thể thì bạn sẽ hào phóng giúp đỡ.

Đồng thời bản mệnh cũng sống theo lối suy nghĩ tích cực và siêng năng làm việc, thấy tiền là cày cuốc cật lực, không bao giờ bỏ cuộc vì những rắc rối và bất bình nhất thời.

49 ngày tới hãy từng bước mạnh dạn kiếm tiền một cách đàng hoàng thì tiền bạc đầy mình, sự nghiệp tăng tiến đột phá, phúc lộc đến gõ cửa nhà.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Làm 1hưởng 10, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới

Làm 1hưởng 10, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này trong 21 ngày tới

Tử vi 21 ngày tới, thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi tử vi con giáp bói con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 59 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 59 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 59 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình