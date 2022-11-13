"Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai", đúng 7h00 của 7 ngày tới, top 3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, đón hỷ sự vào nhà, ‘kiệt sức’ vì đếm tiền

Những người thuộc con giáp Rồng sinh ra đã có tầm nhìn xa, suy nghĩ cẩn thận và có chí hướng làm nên những điều lớn lao. 7 ngày tới các bạn thuộc con giáp rồng sẽ được ngôi sao thần linh phù hộ cho dù là sự nghiệp hay đào hoa may mắn, tất sẽ gặp nhiều may mắn, phát triển, mưa thuận gió hòa, gặp may rủi, gia đạo có nhiều chuyện vui, điều lành thành hiện thực.

Bạn được Thần Tài mở rộng cửa chào đón, không còn lo thiếu tiền trong thời điểm này. Công việc của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Bạn đầu tư vào lĩnh vực nào cũng đạt được thành tựu lớn. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm hoàng kim này, công danh viên mãn, tình duyên thăng hoa.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ngay thẳng, thật thà. Đó là điều ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này tỏ ra thiển cận, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt chứ hiếm khi tính đến lợi ích lâu dài.

Nhìn chung, con giáp này thông minh, ham học hỏi từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, họ thường thành đạt trong công việc và sớm có được sự nghiệp ổn định.

7 ngày tới con giáp tuổi Mùi làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn trong thời gian trước. Họ chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng lại liên tiếp nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Người tuổi này buôn bán có tài, có tâm nên công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, lợi nhuận tăng lên từng ngày. Làm việc chăm chỉ, con giáp này thu tiền về đầy túi, có cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

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Tuổi Thân

Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh trong 7 ngày tới,. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi.



Thân vốn là người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do, tự tại, vì vậy họ thường dám phá bỏ những lề thói trong công việc và sự nghiệp, để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ được người khác công nhận.



Con giáp may mắn 7 ngày tới,này nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. 7 ngày tới thời cơ đến, được quý nhân trợ giúp, tài vận tràn trề, kiếm nhiều tiền hơn, gặt hái được thành công đáng ghen tị.



Vẫn có điềm bị tiểu nhân ghen ăn tức ở đấy nhưng bạn đừng có lo lắng. Bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ của ai một đồng thì chẳng ai có thể làm khó được bạn.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).