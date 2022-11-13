Đúng 11 ngày tới (24/11), 3 con giáp may mắn rớt trúng hố vàng, giấc mơ tiền tỷ biến thành hiện thực khiến nhiều người hờn đỏ mắt trong nửa đầu tháng 12/2022

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 09:59

Theo tử vi 11 ngày tới, đây là 3 con giáp may mắn rớt xuống hố vàng hố bạc, tài chính có nhiều khởi sắc.

Tuổi Tý

Những người bạn tuổi Tý, vận khí của họ ở mức trung bình, tuy không có vận đen đến gần nhưng cũng không có sự phát triển tốt, mọi thứ đều bết bát. Tuy nhiên, sau khi bước sang mười ngày đầu tiên của tháng 11/2022, tài vận của người tuổi Tý sẽ có bước nhảy vọt từ 11 ngày tới (24/11) mọi việc ổn thỏa. Bạn có thể quản lý doanh nghiệp và gia đình của mình tốt hơn và đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi. Ngày càng sung túc, vô lo vô nghĩ.

Đúng 11 ngày tới (24/11), 3 con giáp may mắn rớt trúng hố vàng, giấc mơ tiền tỷ biến thành hiện thực khiến nhiều người hờn đỏ mắt trong nửa đầu tháng 12/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi chính là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mùi có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần.

11 ngày tới (24/11) tài vận của người tuổi Hợi sẽ bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Tuổi Hợi được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Mùi đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

Đúng 11 ngày tới (24/11), 3 con giáp may mắn rớt trúng hố vàng, giấc mơ tiền tỷ biến thành hiện thực khiến nhiều người hờn đỏ mắt trong nửa đầu tháng 12/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tị đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo trong công việc, giúp những việc vốn đã quen thuộc trở nên thú vị và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả tập thể.

Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng người tuổi này có tư duy rất tốt và rất thích suy nghĩ, vì vậy trong cuộc sống, họ biết cách quan sát một số sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó rút ra được chân lý và thậm chí là tìm ra một số cơ hội cho chính mình.

Bạn có thể sử dụng sức mạnh và trí tuệ cá nhân để cải thiện khả năng kiếm tiền của mình trong thời gian này, có những đóng góp và sức mạnh to lớn hơn, đạt được mục tiêu chính mình đặt ra.

11 ngày tới (24/11) có nhiều cơ hội hơn tháng trước, tiền bạc đến nhanh hơn, hiệu quả công việc cao hơn, có quý nhân đến giúp đỡ, tài vận hanh thông, công việc mỗi ngày một thăng tiến, bạn có hứng kiếm tiền để cuối năm đạt được ước mơ lớn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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