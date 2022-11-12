Tử vi tuần mới 14/11 - 20/11: Tuổi Dậu, Thân đếm tiền sái tay, Tuất sự nghiệp bừng sáng như "hổ mọc thêm cánh"

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 23:25

3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dậu

Những người sinh năm Dậu rất tài năng, năng động và có động lực, họ sẽ không lùi bước ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, họ luôn tràn đầy tự tin và một thái độ tốt giúp họ dễ dàng gặp may mắn. Tử vi tuần mới 14/11 - 20/11, các bạn tuổi Dậu sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ, công việc làm ăn phát đạt sẽ xóa tan những mù mờ trong quá khứ, các bạn tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ gặp được quý nhân và mở ra cơ hội kinh doanh, tính thực dụng và năng lực của họ sẽ gặp nhiều may mắn.

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Tử vi tuần mới 14/11 - 20/11: Tuổi Dậu, Thân đếm tiền sái tay, Tuất sự nghiệp bừng sáng như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới 14/11 - 20/11 sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

 

 

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

 

Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Con giáp này giữ được chữ tín nên khách hàng lúc nào cũng tin tưởng và đổ về tấp nập, khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay.

 

Tử vi tuần mới 14/11 - 20/11: Tuổi Dậu, Thân đếm tiền sái tay, Tuất sự nghiệp bừng sáng như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực, cạnh bên đó họ luôn có nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân và mái ấm gia đình. Trong số những con giáp, người tuổi Tuất không được sinh ra trong mái ấm gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có năng lực tự tạo sự giàu sang cho chính mình.

Người tuổi Tuất vốn sống đơn thuần, tiết kiệm chi phí, luôn biết tiêu tiền đúng chỗ .Trong đời sống này, tuổi Tuất cũng là những người sẵn sàng chuẩn bị xông pha và không ngại đương đầu với khó khăn vất vả, thử thách để đạt được điều mình mong ước. Họ cho rằng mọi chông gai đều giúp bản thân trưởng thành và ngày càng tân tiến hơn. Thời gian trước khó khăn vất vả thế nào không biết, nhưng từ quy trình tiến độ này đến cuối năm vận may của họ sẽ lội ngược dòng, càng thao tác càng tìm được thời cơ đổi đời .

Tử vi tuần mới 14/11 - 20/11 tuổi Tuất được xem là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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