Bồ Tát đưa tay che chở, công danh đỏ rực như son: top 3 con giáp 5 ngày cuối tháng 11/2022 có tiền, đầu tháng 12 hưởng trọn lộc may, thu về nguồn lợi khủng

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 22:17

Từ đây đến cuối tháng 11 năm 2022 những con giáp có tên sau sẽ giàu sang tột đỉnh, của nả đầy nhà, cứ thế mà hưởng.

Sửu

Các bạn thuộc con giáp Sửu không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi, không bao giờ đàm tiếu sau lưng, sẽ luôn trải qua nhiều thăng trầm. Bắt đầu từ giữa tháng 10, con giáp tuổi Sửu đón niềm vui lớn và làm ăn phát tài, gia đạo hanh thông, thu nhập tăng vọt, công việc làm ăn của gia đình chắc chắn sẽ bội thu, xu hướng đầu tư và bạn có thể thử những dự án có lợi cho mình. 90% trong số đó sẽ có lãi, thể hiện được sức mạnh của mình trong sự nghiệp.

Về công danh sự nghiệp, tuần này Tý cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, càng khó khăn thì lại càng là lúc bạn khẳng định vị thế.

Bồ Tát đưa tay che chở, công danh đỏ rực như son: top 3 con giáp 5 ngày cuối tháng 11/2022 có tiền, đầu tháng 12 hưởng trọn lộc may, thu về nguồn lợi khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn cuối tháng 11 này. Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.


Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

 

 

Người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi. Nếu còn điều gì khiến bạn lăn tăn, hãy tạm gác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt.

 

Giữa tuần là thời điểm vượng tài nhờ Thực Thần che chở. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.

 

Bồ Tát đưa tay che chở, công danh đỏ rực như son: top 3 con giáp 5 ngày cuối tháng 11/2022 có tiền, đầu tháng 12 hưởng trọn lộc may, thu về nguồn lợi khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi trong tháng 11 này mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Mùi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi con giáp tử vi tuần tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 15 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch