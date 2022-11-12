Bồ Tát đưa tay che chở, công danh đỏ rực như son: top 3 con giáp 5 ngày cuối tháng 11/2022 có tiền, đầu tháng 12 hưởng trọn lộc may, thu về nguồn lợi khủng

Các bạn thuộc con giáp Sửu không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi, không bao giờ đàm tiếu sau lưng, sẽ luôn trải qua nhiều thăng trầm. Bắt đầu từ giữa tháng 10, con giáp tuổi Sửu đón niềm vui lớn và làm ăn phát tài, gia đạo hanh thông, thu nhập tăng vọt, công việc làm ăn của gia đình chắc chắn sẽ bội thu, xu hướng đầu tư và bạn có thể thử những dự án có lợi cho mình. 90% trong số đó sẽ có lãi, thể hiện được sức mạnh của mình trong sự nghiệp.

Về công danh sự nghiệp, tuần này Tý cần chuẩn bị tinh thần để vượt được qua những khó khăn trong công việc. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng quá nhiều, bạn là người thông minh và bản lĩnh, càng khó khăn thì lại càng là lúc bạn khẳng định vị thế.

Chúc mừng tuổi Tý là con giáp may mắn cuối tháng 11 này. Bạn có cơ hội đón nhận nhiều tin vui, vì thế hãy luôn giữ một tinh thần tích cực, lạc quan nhé.



Sao Bách Việt xuất hiện hứa hẹn đây sẽ là một tuần nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho bản mệnh. Vận trình tình duyên đang rất vượng, tình cảm bạn gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.

Người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi. Nếu còn điều gì khiến bạn lăn tăn, hãy tạm gác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc ngay trước mắt.

Giữa tuần là thời điểm vượng tài nhờ Thực Thần che chở. Các cơ hội làm ăn sẽ đến nhưng bạn phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi thời gian và công sức nhiều hơn. Kiếm tiền vốn không dễ dàng, bạn cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng.



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Tuổi Mùi

Tử vi trong tháng 11 này mọi người sẽ nhìn thấy sự linh hoạt bất ngờ của người tuổi Mùi, bạn dễ dàng chinh phục các đối tác của mình. Vận may của bạn cũng từ đó mà mang lại nhiều tài lộc bất ngờ. Về tình cảm, bản mệnh bạn dễ thu hút những người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt.

Với những người độc thân thì quả thực là một dấu hiệu tốt lành, bạn chỉ cần bỏ đi sự nhút nhát, sẵn sàng mở lòng và bước tới. Với những người đã có gia đình nên chú ý hâm nóng lại tình cảm với bạn đời bằng những điều ngọt ngào và lãng mạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm