Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp "uống no lộc trời" tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu trong nửa cuối tháng 11/2022

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 21:31

3 con giáp này hốt hết tiền tỷ của thiên hạ, vì vậy chỉ cần ngồi không hưởng lợi.

Tuổi Tý

Trong nửa cuối tháng 11/2022, người tuổi Tý sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Dù làm công hay làm chủ thì con giáp giàu có này cũng tha hồ đếm tiền sái tay, thăng tiến nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh buôn bán thì Tý nên chớp lấy cơ hội nghìn năm có một này để quơ tay là có tiền, giàu sang hưng thịnh, sung sướng hơn người.

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp 'uống no lộc trời' tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu trong nửa cuối tháng 11/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngựa rất mạnh mẽ và luôn kiên định với ước mơ của mình. Bạn thích thể hiện, nhưng bạn nhất định không vô tội vạ. Bạn làm những gì bạn nói và làm những gì bạn làm. Con giáp ngựa mong mọi điều tốt đẹp, nhưng cũng biết cách từ chối mọi thứ hào nhoáng. Bạn là người thực dụng và thực tế hết mực, và bạn luôn chinh phục mọi thứ bằng chính sức lực của mình.

Cuối tháng 11, ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận trình tài lộc của con giáp tăng vọt. Bạn sẽ tập hợp những người cao quý, và may mắn sẽ tiếp tục. Dự kiến, vận may thay đổi và bày ra những kế hoạch hoành tráng. Chúc mừng bạn, cầu mong bạn có thể thực hiện được ước nguyện của mình, cầu mong cuộc sống của bạn không có gì phải hối tiếc.

Đúng 17 ngày tới, 3 con giáp 'uống no lộc trời' tha hồ gánh lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu trong nửa cuối tháng 11/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn cuối tháng 11 này gọi tên người tuổi Tị. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp bạn ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc trong tuần này.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

 
Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn. 

 

 

Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên, nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

 

Dự báo tuần này bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu. Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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