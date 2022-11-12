Đúng 14h ngày 14/11/2022, Thần Tài chiếu cố, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp trúng số đổi đời, hốt về tiền tỷ, năm 2023 giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 15:26

Vào thời điểm này, bạn nên mạnh dạn đầu tư vào bất động sản, hoặc mua nhà, mua đất. Bởi được Thần Tài chiếu cố nên bạn may mắn, hốt về tiền tỷ.

Tuổi Tý

Xuyên suốt năm Quý Mão, việc kiếm tiền của người tuổi Tý vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh. Nhất là trong năm có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản.

Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về những tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai 2023 bớt độ vây hãm. Tuổi Tý vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi.

Đúng 14h ngày 14/11/2022, Thần Tài chiếu cố, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp trúng số đổi đời, hốt về tiền tỷ, năm 2023 giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Các bạn tuổi Dần trong ngày 14/11, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống, thêm nhiều phúc khí, sóng gió liên tục qua đi, tiền giấy tăng dần, suy nghĩ thêm một chút là có thể bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu. Đường tình duyên hanh thông sẽ giúp cho người tuổi Dần tài lộc dồi dào, cả tài lẫn sắc.

Không thể không nói rằng bạn rất phù hợp với việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền rất mạnh, không những rất may mắn mà thực lực cá nhân cũng không thể xem thường.

 

Thời vận của tuổi Dần sẽ đến trong năm 2023. Cuộc đời của bạn như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Dần sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió", kiếm tiền như hái. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể xiết.

 

Đúng 14h ngày 14/11/2022, Thần Tài chiếu cố, Tổ tiên ban lộc, 3 con giáp trúng số đổi đời, hốt về tiền tỷ, năm 2023 giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

 

Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Mão trong ngày 14/11/2022, đặc biệt là những người lựa chọn theo hướng kinh doanh, đầu tư buôn bán. Theo dự báo năm Quý Mão, tài chính của con giáp này khá lý tưởng, đây có coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh.

 

Vốn được trời phú cho sự tinh nhanh, lại dám nghĩ dám làm, hơn nữa vì đầu óc biết tính toán nên bạn luôn rõ mình nên làm những gì, cũng như nên làm như thế nào. Đặc biệt, bạn luôn biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

 

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Mão. Con giáp này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

 

Bước sang năm 2023, điểm mạnh này của những chú Mèo được dịp phát huy mạnh mẽ. Bạn biết thay đổi để thích nghi, biết vận dụng cơ hội cho bản thân, biết bày mưu tính toán một cách cẩn thận.

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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