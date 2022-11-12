Đúng 3 ngày tới 15/11/2022, sao Hồng Loan sẽ chiếu mệnh, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà, vàng bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 15:20

Tiền của cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là phúc phần trời cho những con giáp này.

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày tới dự báo, đường tài lộc của những ai cầm tinh con Trâu sẽ rất tốt trong năm 2023. Bởi họ được Thiên Tài trợ mệnh, dễ có lộc lá từ việc kinh doanh, buôn bán hay từ các nguồn thu phụ, nghề tay trái. Người làm công ăn lương thì công việc thuận buồm xuôi gió, tiền lương thưởng gấp nhiều lần so với năm cũ.

Các doanh nhân, thương gia cũng làm ăn phát đạt, kiếm bộn tiền. Đã vậy, tuổi Sửu còn “ăn lộc tổ tiên”, dễ có hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao, tha hồ thanh toán các khoản nợ cũ và yên tâm tận hưởng cuộc sống. Nói đổi đời từ đây nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự cuộc sống của đương số sẽ có rất nhiều thay đổi tích cực, nhất là về mặt vật chất.

Đúng 3 ngày tới 15/11/2022, sao Hồng Loan sẽ chiếu mệnh, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà, vàng bạc phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất khôn khéo, từ ngày 15/11 đến cuối năm, phú quý làm mưa làm gió, phúc lớn ắt có phát tài lớn, làm ăn sẽ phát đạt, gia đình giàu sang, phú quý, may mắn liên tục, có thể mở ra một con đường chính nghĩa!

Với lợi thế này, nếu bạn quyết định tự mình kinh doanh đầu tư, được dự báo sẽ rất có lộc. Con giáp này được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên. Không những thế, bạn còn có thêm cơ hội mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh hiện tại, hứa hẹn sinh lời lớn hơn nữa.

 

Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc. Làm ăn quan trọng nhất là gặp thời, cờ đã tới tay, Sửu chỉ cần mạnh dạn phất thì không lo không đổi vận giàu sang.

 

Đúng 3 ngày tới 15/11/2022, sao Hồng Loan sẽ chiếu mệnh, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tiền chất chật nhà, vàng bạc phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

 

Cũng là một trong những con giáp có lộc kinh doanh trong 3 ngày tới, người tuổi Tị có thể phất lên nhanh chóng, một bước thành đại gia nhờ vào khả năng tính toán nhanh nhạy và cái “duyên” buôn bán của mình.

 

Đây là con giáp có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Nếu là một người làm công ăn lương, khi được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tị cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

 

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, những chú Rắn sẽ muốn chuyển hướng sang “tự làm tự ăn”, không muốn đi làm thuê mãi. Bạn tận dụng lợi thế, các mối quan hệ sẵn để tự gây dựng sự nghiệp. Trong năm 2023, nếu theo nghiệp kinh doanh, bạn được dự báo sẽ dễ phát tài phát lộc hơn cả.

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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