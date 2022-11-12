Thần Tài chỉ định: Đúng 13h ngày 13/11/2022, top 3 con giáp có lộc kinh doanh, tự mình gây dựng ắt buôn may bán đắt

Là con giáp phát tài ngày 13/11/2022, người tuổi Thân có thể gặp được cơ hội phát tài. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả.

Ngoài ra, nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, đối tác, được mọi người yên tâm tin tưởng và mong được hợp tác dài lâu.

Người làm ăn kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá.

Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, bạn sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Những người trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm thì nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đọc thêm sách vở để tích lũy kiến thức, cơ hội dành riêng cho bạn sẽ không còn xa nữa đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày 13/11 diễn ra tương đối dễ dàng. Sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ trong thời gian qua đã giúp cho người tuổi này gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Chưa kể, bản mệnh nhanh chóng giải quyết những rắc rối tồn đọng trước đó nhờ sự nâng đỡ của Quý Nhân.

Vận trình tình cảm khá tốt. Sự quan tâm của bạn chính là cách giúp gắn kết mối quan hệ tình cảm của cả hai. Tuy rằng đôi lúc có chút bất đồng nhưng những hiểu lầm ấy sớm được giải quyết khi cả hai đều có sự nhường nhịn nhau.

Bạn luôn hiểu rõ giá trị đồng tiền nên càng xem trọng tiền bạc. Chính vì vậy luôn chấp nhận đối mặt khó khăn vất vả. Nhờ cố gắng không ngừng, Hợi chắc chắn thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh.

Hiểu rõ thế mạnh của mình, bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể nhanh chóng gia tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và cả gia đình. Ngay trong năm 2023, cơ hội làm giàu sẽ đến với Hợi, nếu bạn biết tận dụng thì việc kinh doanh sẽ đem tới khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang ngày 13/11/2022, người tuổi Tuất sẽ dần cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban trong năm 2023, đặc biệt là ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư của tuổi Tuất đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Đây chính là cơ hội để Tuất có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất lợi thế sẵn có của mình bởi bạn chính là một trong những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023.

Tuất vốn là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, đương số lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Chẳng những vậy, nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Tuất sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tuất và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.