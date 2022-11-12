Đúng 6h00 ngày mai, Chủ nhật 13/11, Thái Âm cát tinh độ mệnh Thần may mắn theo chân, quý nhân đeo bám 3 con giáp quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được

Người tuổi Tý có cơ hội trở thành con giáp phát tài ngày Chủ nhật - 13/11. Một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến một cách bất ngờ, vì thế, bản mệnh đừng “cho đi” tài năng của mình một cách miễn phí. Hãy tìm cách tăng thêm thu nhập nhờ vào các điểm mạnh của mình.

Khi có khoản tiền dư dả trong tay, hãy dành thời gian để tiếp tục lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các xa xỉ phẩm vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên.

Ngoài ra, Thực Thần ghé thăm còn mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ "hái ra tiền". Bạn có thể bất ngờ gặp được người có chung chí hướng, cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện cùng nhau. Khoản tiền kiếm được từ đây cũng vô cùng hứa hẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày Chủ nhật 13/11 dự báo túi tiền của tuổi Tuất đầy lên nhanh chóng. Khoản tiền ấy có thể đến từ nguồn tiền ủng hộ của người thân quen hoặc những vận may bất ngờ. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý chứ đừng chi tiêu, hưởng thụ lãng phí.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và con cái trong nhà trở nên căng thẳng. Đôi bên đều không chịu lắng nghe nhau. Nếu là bậc làm cha làm mẹ, bản mệnh nên thử một lần tìm hiểu xem con cái nghĩ gì để có cách thay đổi hoặc định hướng phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xuyên suốt năm Quý Mão, việc kiếm tiền của người tuổi Tỵ vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng (trúng thưởng, trúng vé số) hay tiền thưởng hậu hĩnh.

Nhất là trong năm có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Chuột lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về những tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai 2023 bớt độ vây hãm.

Tuổi Tỵ vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân. Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Tỵ được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do nêu trên.



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