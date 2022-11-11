Đúng 0h00 ngày mai - Thứ 7 (12/11) 3 tuổi được lộc Tổ tiên dễ trúng số, trúng thưởng đổi đời năm Quý Mão 2023

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong top 3 con giáp dễ trúng số năm 2023 đó chính là tuổi Mùi. Vốn có lối sống chân thành và thực tế, người tuổi này ít khi tin vào trò đỏ đen may rủi. Ấy vậy mà nhờ ăn lộc tổ tiên và phúc khí tích lũy từ rất lâu mà cơ may trúng số năm Quý Mão của họ cực cao.

Lại thêm Thực Thần dõi theo suốt năm, những chú Dê liên tục có lộc về ăn uống, tiệc tùng. Hoặc thậm chí, nếu có thể, người tuổi này nên thử vận may với một vài chương trình bốc thăm trúng thưởng hoặc mua vé số…, biết đâu bất ngờ, Thần May mắn sẽ mỉm cười với bạn!

Ngoài ra, nhân duyên của tuổi Mùi rất tốt, trong năm vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người giúp đỡ, nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ bề thăng chức, tăng lương hơn so với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhược điểm là hơi bảo thủ, cứng đầu, ít khi tiếp thu ý kiến của người khác. Tuy nhiên, chỉ cần sửa được vấn đề này, bản mệnh có thể vươn rất xa trên con đường sự nghiệp.

Tử vi dự báo rằng, từ giữa tháng 11 trở đi, tuổi Thân có nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí tăng cao. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội phát tài. Tuổi Thân đạt thành tựu tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể phục. Người làm ăn kinh doanh tiếp cận nhiều khách hàng mới nhờ đó doanh thu cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ trong ngày đầu tuần. Dự đoán người tuổi này sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ Quý Nhân phù trợ. Chính vì vậy, việc của bản mệnh lúc nào chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao thì thành công nhất định sẽ “mỉm cười”.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Tiền có thể sẽ đổ về túi của con giáp này khi các khoản đầu tư đều có lãi, do đó hãy lên kế hoạch tiếp theo để duy trì nguồn tài chính này lâu dài hơn nữa.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm