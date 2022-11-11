Trúng số độc đắc, đổi đời sau một nốt nhạc: Điểm danh 3 con giáp phát tài, đếm tiền không ngơi tay trong tuần mới (14-20/11)

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 21:27

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn thăng quan tiến chức.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dê rất hiền lành, thân thiện và có mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt. Sự giàu có của họ trong tuần mới (14-20/11) rất mạnh mẽ, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân. Năm nay, được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề.

Tài lộc tích cực, tài lộc từng phần cũng rất hanh thông, dễ thu được của cải bất ngờ. Bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền, và bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền và đưa cuộc sống của họ lên một tầm cao mới.

Trúng số độc đắc, đổi đời sau một nốt nhạc: Điểm danh 3 con giáp phát tài, đếm tiền không ngơi tay trong tuần mới (14-20/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Các bạn thuộc con giáp Dậu có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhanh nhạy, làm việc gì cũng rất tập trung, có nhiều dư địa để phát triển. Những người bạn tuổi Dậu khao khát một cuộc sống lý tưởng, trước khi kết thúc năm, bạn sẽ có một công việc thuận lợi, điềm dữ sẽ đến cửa, và điều bất ngờ sẽ đến. Tuần mới (14-20/11) những người bạn thuộc con giáp Dậu rất tiết kiệm và được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc dồi dào, cuộc sống hạnh phúc từng ngày.

Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn. Vì vậy hãy giữ tinh thần bình tĩnh, cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục.

Trúng số độc đắc, đổi đời sau một nốt nhạc: Điểm danh 3 con giáp phát tài, đếm tiền không ngơi tay trong tuần mới (14-20/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu là con giáp phát tài tuần này. Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn vừa có thể thu vào một khoản kha khá, vừa để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn.

 

Với người làm công ăn lương, phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng trong tuần này khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

 

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn thăng quan tiến chức.

Bản mệnh hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc của mình, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo thì cơ hội để thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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3 con giáp này hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đổ về túi đều đặn. Bạn được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới.

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