Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022 của 12 con giáp: Tuổi Tý dễ trúng số đổi đời, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến, tuổi Tuất sự nghiệp phát triển hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 20:20

3 con giáp này hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, tiền đổ về túi đều đặn. Bạn được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, họ cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Những năm gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Tý vì nhiều lý do. Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022, cuộc sống của tuổi Tý sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Tý vốn thông minh, tháo vát nên 2023 nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Cuối năm 2022 là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022 của 12 con giáp: Tuổi Tý dễ trúng số đổi đời, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến, tuổi Tuất sự nghiệp phát triển hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão hài hước, hoạt bát, đáng yêu, hay giúp đỡ, vun vén tốt trong lĩnh vực xã hội, nhiều người sẽ nghĩ rằng Mèo rất tốt bụng và luôn đối xử bình đẳng với mọi người dù bạn có nghèo đi chăng nữa. Con giáp Mèo cũng sẽ coi bạn như người nhà, hết mình với tâm hồn cởi mở.

Chính vì vậy, trước khi cơ hội đến, người tuổi Mão tự tìm cách nâng cao trình độ làm giàu, để kiểm soát tình hình chung. Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022 dự báo, người tuổi Mão liên tục gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ, cộng với sự chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm, cuối cùng nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong cuộc sống, nếu đối xử với họ bằng tấm lòng vững vàng nhất thì những ngày tiếp theo sẽ sáng tươi.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022 của 12 con giáp: Tuổi Tý dễ trúng số đổi đời, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến, tuổi Tuất sự nghiệp phát triển hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022 dự báo người tuổi Tuất có con đường sự nghiệp phát triển hanh thông bởi bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, để bạn có thể vượt qua khó khăn. 

 

 

Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. 

  

Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn gia tăng ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. 

 

Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn.

 

Tử vi thứ Bảy ngày 11/11/2022 dự báo người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình nên có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn.

 

Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động.

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi từ 19/11 đến 25/11: 3 con giáp sẽ có cơ may lội ngược dòng, đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, đếm mãi cũng không hết tiền.

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