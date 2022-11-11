Tử vi từ 19/11 đến 25/11 là thời điểm nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào năm 2023 được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Thậm chí đã có nhiều thời điểm bạn nghĩ tới chuyện bỏ cuộc khi bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, cảm giác chán chường và thất vọng thật khó để xua tan. Nhưng đến năm 2023 này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực hơn.

Những năm gần đây có thể là giai đoạn cực kỳ khó khăn của tuổi Tuất vì nhiều lý do, cũng gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Vốn dĩ ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, ai cũng đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, sóng gió sẽ rèn giũa cho Tuất bản lĩnh đanh thép.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Mão

Tuổi Mão hài hước, hoạt bát, đáng yêu, hay giúp đỡ, vun vén tốt trong lĩnh vực xã hội, nhiều người sẽ nghĩ rằng Mèo rất tốt bụng và luôn đối xử bình đẳng với mọi người dù bạn có nghèo đi chăng nữa. Con giáp Mèo cũng sẽ coi bạn như người nhà, hết mình với tâm hồn cởi mở.

Chính vì vậy, trước khi cơ hội đến, người tuổi Mão tự tìm cách nâng cao trình độ làm giàu, để kiểm soát tình hình chung. Tử vi từ 19/11 đến 25/11 người tuổi Mão liên tục gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ, cộng với sự chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm, cuối cùng nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong cuộc sống, nếu đối xử với họ bằng tấm lòng vững vàng nhất thì những ngày tiếp theo sẽ sáng tươi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi từ 19/11 đến 25/11 là thời điểm may mắn của người tuổi Mùi. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Người tuổi Mùi độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm