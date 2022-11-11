Đúng 15 ngày tới (12 - 23/11) thần tài gõ cửa, may mắn ập vào nhà, top 3 con giáp may mắn này làm gì cũng hái ra tiền, thành công vang dội, đón Tết ấm no

Đúng 15 ngày tới (12 - 23/11) người tuổi Tuất được nhiều cát tinh trợ mệnh nên đường công danh, tài lộc khá sáng. Dù bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song đáng mừng là mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bản mệnh.

Nhiệm vụ được hoàn thành tốt, con giáp may mắn tuần này ắt sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc ít nhất là dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng.

Có thể thấy mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh gặp phải trước đó đang dần dần được tháo gỡ bằng chính quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày. Đã đến lúc bạn được hưởng thành quả cho sự cố gắng của mình.

Vận đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được đối tượng ưng ý chung bước trên con đường hạnh phúc. Tuy thực thế có thể không hoàn toàn như tưởng tượng nhưng bạn vẫn rất hài lòng với những gì mình đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngựa nổi tiếng là thẳng thắn, thông minh, linh hoạt, làm việc gì cũng có chính kiến, không dễ dàng từ bỏ mục tiêu hiện tại, ở nơi làm việc, con giáp Ngựa không quá mê chi tiết, mặc dù chúng cũng rất quan trọng. Nhìn từ góc độ tổng thể, những việc nhỏ nhặt không cần thiết sẽ chỉ kéo tiến độ hiện tại đi xuống, chỉ cần những lĩnh vực trọng yếu được xử lý hoàn hảo thì sự nghiệp sẽ không ngừng thăng tiến đổi mới và dám đưa ra những ý tưởng, đề xuất táo bạo luôn đi đầu trong đám đông.

Đồng thời, con giáp ngựa có điểm mấu chốt và nguyên tắc riêng, đối với những việc mang tính cơ hội thì người tuổi ngựa sẽ không bao giờ làm, dù thu được lợi nhuận kếch xù nhưng họ vẫn giữ được ý định ban đầu và có những bước tiến khác vững chắc trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 15 ngày tới (12 - 23/11) nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình

Công việc tiến triển khá thuận lợi, bạn chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, bạn nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm