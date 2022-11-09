Đúng giờ Tý ngày mai - Thứ Năm 10/11, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 20:09

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu thì con giáp may mắn này ắt công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có năng lực tràn trề, tài lộc bùng phát vào tháng 10 âm lịch, nhân duyên hanh thông, đến cuối chặng đường sẽ suôn sẻ. Họ có tầm nhìn rất xa, không chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt mà được và mất khi nhìn nhận vấn đề. Họ có thể tính đến tình hình tổng thể và lập kế hoạch dài hạn, vì vậy dễ dàng hơn trong việc cộng dồn và giành chiến thắng cuối cùng.

Đồng thời, người tuổi rồng có tính cách nhẹ nhàng, tao nhã, khí chất cũng rất nổi bật, sống hòa đồng với mọi người xung quanh, khi làm việc gì cũng mang đến cho mọi người cảm giác như làn gió xuân và họ không thiếu sự nổi tiếng. Tháng 10 âm lịch này có quý nhân phù trợ, tài vận tăng cao, chủ động nắm bắt thì sẽ giành được nhiều cơ hội, tài lộc hanh thông, vạn sự như ý, các khía cạnh sẽ được trơn tru.

Đúng giờ Tý ngày mai - Thứ Năm 10/11, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 10/11 nhờ cát tinh soi chiếu, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ rất hanh thông. Những ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường chăm chỉ, chịu khó thì thành tích nhanh chóng được cải thiện. Bạn nhận được sự ưu ái của thầy cô.

 

Người đã đi làm cũng có cơ hội thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Đặc biệt với ai làm công việc văn thư, sổ sách và biên tập thì cuối năm sự nghiệp của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ nhờ đầu óc minh mẫn, tư tưởng cởi mở.

 

Bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ, con giáp vượng quý nhân trong ngày 10/11 này cũng hãy quan tâm đến sự hoà hợp trong các mối quan hệ với những người xung quanh.

Chỉ cần bạn nhiệt tình, cởi mở sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì khi gặp khó khăn, người khác cũng sẽ không chần chừ giúp đỡ bạn. Thậm chí, quý nhân còn xuất hiện đúng lúc để giới thiệu cho bạn những cơ hội quý báu.

 

Đúng giờ Tý ngày mai - Thứ Năm 10/11, thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn không bao giờ sợ bất cứ áp lực nào. Họ không phải là người hoàn hảo nhưng dũng cảm, dám đương đầu với mọi thử thách, dám dấn thân trước những cái mới lạ, chưa từng có ai khai phá

Con giáp này cũng biết cách sử dụng các mối liên hệ cá nhân để tạo dựng thanh thế, nguồn lực cho mình. Đây cũng chính là chìa khóa thành công của họ. 

 

Tính cách của người tuổi Thìn cũng rất đáng tin cậy. Họ sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi những áp lực trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để đi đến thành công.

Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng giữ được thái độ kiên định, tinh thần lạc quan, nhờ đó làm việc hiệu quả, triển vọng phát triển cũng tốt hơn.

Những người này có thể đạt được bước tiến lớn trong năm Nhâm Dần, trước khi Tết Nguyên đán đến. Trong cuối năm nay, cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kế, gia đình liên tục có chuyện vui.

Tóm lại, ngày 10/11 người tuổi Thìn là người thắng, có thể tự tay thu hoạch một cuộc sống hạnh phúc.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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