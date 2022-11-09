Đúng 10 ngày tới (10 - 19/11), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, ở nhà có lộc lớn - ra ngoài qúy nhân trợ giúp, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 15:46

Tử vi 10 ngày tới dự đoán sẽ là thời điểm vô cùng thuận lợi và khởi sắc với3 con giáp này, sự nghiệp ngày càng tiến triển theo hướng tích cực, vận may ồ ạt kéo đến.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, không thích soi mói, rò xét người khác. Họ rất khắt khe với bản thân nhưng lại rất khoan dung với bạn bè.

Nhờ có quan điểm sống tích cực, con giáp tuổi Thìn nỗ lực để phát triển sự nghiệp và có những kết quả không tồi.

10 ngày tới (10 - 19/11) vận trình của người tuổi Thìn có sự thay đổi lớn. Sự nghiệp phát triển, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, trong gia đình cũng có tiếng nói "quyền lực".

Con giáp tuổi Thìn luôn giúp đỡ, dìu dắt những thành viên gia đình để cùng phát triển, cùng có lợi. Sự đồng sức đồng lòng từ công ty đến gia đình giúp họ làm việc hiệu quả hơn, đủ sức mạnh để thay đổi hiện trạng.

Qua năm 2022 này, con giáp này sẽ có cuộc sống no đủ, ấm êm hơn.

Đúng 10 ngày tới (10 - 19/11), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, ở nhà có lộc lớn - ra ngoài qúy nhân trợ giúp, giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặt hái thành công trong 10 ngày tới (10 - 19/11) này. Có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

Đúng 10 ngày tới (10 - 19/11), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, ở nhà có lộc lớn - ra ngoài qúy nhân trợ giúp, giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Được thần tài phù hộ, vận may luôn ở bên, người cầm tinh con Dê được quý nhân phù trợ sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới, cuối tháng 10 hãy để họ gặp nhiều may mắn, hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội đang đến, chỉ cần người tuổi Mùi cố gắng nắm bắt cơ hội, họ có thể nhận được rất nhiều của cải.

10 ngày tới (10 - 19/11), vận trình của người tuổi Mùi sẽ đảo chiều, không chỉ có thần tài đem lại may mắn cho họ mà còn có quý nhân phù trợ nên người tuổi Mùi được trời phù hộ, những người cao quý sẽ tiến xa hơn nữa trong năm mới. Chúc các bạn may mắn, luôn may mắn

 

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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3 con giáp này đón may mắn về tiền bạc, buôn bán kinh doanh có lợi, cát khí giúp tiền thu về túi không ít, đủ để bạn mở rộng quy mô buôn bán.

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