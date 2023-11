Đúng 10 ngày tới (10 - 19/11), 3 con giáp hưởng lộc tổ tiên, ở nhà có lộc lớn - ra ngoài qúy nhân trợ giúp, giàu ú ụ

Qua năm 2022 này, con giáp này sẽ có cuộc sống no đủ, ấm êm hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặt hái thành công trong 10 ngày tới (10 - 19/11) này. Có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được thần tài phù hộ, vận may luôn ở bên, người cầm tinh con Dê được quý nhân phù trợ sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới, cuối tháng 10 hãy để họ gặp nhiều may mắn, hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội đang đến, chỉ cần người tuổi Mùi cố gắng nắm bắt cơ hội, họ có thể nhận được rất nhiều của cải.

10 ngày tới (10 - 19/11), vận trình của người tuổi Mùi sẽ đảo chiều, không chỉ có thần tài đem lại may mắn cho họ mà còn có quý nhân phù trợ nên người tuổi Mùi được trời phù hộ, những người cao quý sẽ tiến xa hơn nữa trong năm mới. Chúc các bạn may mắn, luôn may mắn

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm