Tử vi tháng 11 âm lịch: Chúa Mẫu ban lộc, 3 tuổi này trúng số đổi đời sở hữu tiền tỷ trong tay, tiêu xài thả ga cũng không hết, ai cũng hờn ghen

Đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Mão. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho tuổi Mão. Trong tháng 11 âm lịch, đặc biệt là sau rằm thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của tuổi Mão sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Con giáp Rắn, vận may của họ tăng vọt, tử vi tháng 11 âm lịch dự đoán tài lộc vượng phát, tiền tài chất đầy, cả danh vọng đều có, đồng thời còn được sao may mắn chiếu mệnh, quý nhân phung phí tứ phương, vượng tứ phương, tiền bạc kiếm nhẹ nhàng.

Tuy công việc hiện tại tương đối tốt nhưng đừng để bị cuốn trôi, trong tương lai sẽ có quý nhân giúp đỡ, tạo dựng lý tưởng. Tương lai, sự nghiệp thịnh vượng may mắn, cuộc sống hạnh phúc, dễ dàng đạt được mục tiêu mình mong muốn, người độc thân dự báo sẽ gặp được người phù hợp và gặt hái được hạnh phúc, tình yêu ngọt ngào.

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Tuổi Mùi

Cũng là một trong 4 con giáp may mắn trong tháng 11 âm này, tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Bạn hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân và mạnh dạn đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo của bản thân. Hãy linh hoạt hơn để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nhé.

Thời điểm này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới.

Cũng bởi là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm