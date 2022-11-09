Đúng 18h ngày 18/11: biến đổi vận khí lớn - 2 tuổi đen tình đen cả tài lộc, 1 con giáp sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh"

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 05:23

Tháng 11 đem tới cơ hội để người tuổi này cải thiện tình hình tài chính, tìm kiếm cơ hội, đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra.

Tuổi Dần

Tình cảm: Hai tháng cuối năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong dịp này. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Công việc: Trong nửa đầu năm 2022, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Tài lộc: Cuối năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Đúng 18h ngày 18/11: biến đổi vận khí lớn - 2 tuổi đen tình đen cả tài lộc, 1 con giáp sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Con đường sự nghiệp của tuổi Thìn diễn ra khó khăn, ngáng trở. Người tuổi này bắt tay vào làm việc gì cũng đều gặp trục trặc và thậm chí là có thể có nhiều khả năng vướng vào những chuyện thị phi, kiện tụng. Do đó, bản mệnh cần hết sức thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc rõ rệt. Tài chính được xem là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của con giáp này khi không có thói quen chi tiêu hợp lý, khoa học.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Sửu Ngọ tương hại khiến cho tính tình của bạn lúc này, lúc khác. Nhắc nhở, bản mệnh cần sớm kiềm chế cảm xúc chính mình để tránh làm tổn thương đối phương.

Đúng 18h ngày 18/11: biến đổi vận khí lớn - 2 tuổi đen tình đen cả tài lộc, 1 con giáp sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc: Tháng 11 đem tới cơ hội để người tuổi Mùi cải thiện tình hình tài chính, tìm kiếm cơ hội, đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể. 

 

Tài chính: Bản mệnh chỉ cần tập trung vào vấn đề tài chính, xem xét liệu thu - chi có cân đối và hài hòa không. Dù có nhận được khoản thu nhập như ý, bạn cũng cần nhắc nhở bản thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm.

 

Nếu có thể hãy dành thêm thời gian để học hỏi kiến thức về tiền bạc, đầu tư, kinh doanh, tìm cách để tự biết cách quản lý từng đồng tiền mà mình làm ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 50 ngày tới, điểm tên 3 con giáp ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc, số dư trong tài khoản tăng chóng mặt

Đúng 50 ngày tới, điểm tên 3 con giáp ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc, số dư trong tài khoản tăng chóng mặt

Nhờ có quý nhân thương yêu, may mắn đeo bám, con giáp giàu sang này sẽ có hai tháng cuối năm ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Con giáp tử vi tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 45 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ