Đúng 18h ngày 18/11: biến đổi vận khí lớn - 2 tuổi đen tình đen cả tài lộc, 1 con giáp sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh"

Tình cảm: Hai tháng cuối năm 2022, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong dịp này. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Tài lộc: Cuối năm 2022 là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Công việc: Trong nửa đầu năm 2022, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Con đường sự nghiệp của tuổi Thìn diễn ra khó khăn, ngáng trở. Người tuổi này bắt tay vào làm việc gì cũng đều gặp trục trặc và thậm chí là có thể có nhiều khả năng vướng vào những chuyện thị phi, kiện tụng. Do đó, bản mệnh cần hết sức thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc rõ rệt. Tài chính được xem là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của con giáp này khi không có thói quen chi tiêu hợp lý, khoa học.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Sửu Ngọ tương hại khiến cho tính tình của bạn lúc này, lúc khác. Nhắc nhở, bản mệnh cần sớm kiềm chế cảm xúc chính mình để tránh làm tổn thương đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc: Tháng 11 đem tới cơ hội để người tuổi Mùi cải thiện tình hình tài chính, tìm kiếm cơ hội, đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể.

Tài chính: Bản mệnh chỉ cần tập trung vào vấn đề tài chính, xem xét liệu thu - chi có cân đối và hài hòa không. Dù có nhận được khoản thu nhập như ý, bạn cũng cần nhắc nhở bản thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm.

Nếu có thể hãy dành thêm thời gian để học hỏi kiến thức về tiền bạc, đầu tư, kinh doanh, tìm cách để tự biết cách quản lý từng đồng tiền mà mình làm ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm