Thời tới không cản nổi: top 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tháng 11 kiếm bộn tiền, tháng 12 giàu sụ đón Tết to, năm 2023 chuyển mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 23:02

Những tháng đầu năm may mắn ngút trời giúp 3 con giáp này thành đạt mọi ước nguyện, vậy nhưng, phải chờ đến 2 tháng cuối năm con giáp khôn ngoan này mới đắc tài đắc lộc nhất.

Tuổi Ngọ

 

Tử vi cho biết người tuổi Ngọ sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Bản mệnh có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm.

Người tuổi Ngọ được biết có tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo. Có đôi lúc người tuổi này tỏ ra khá bảo thủ, cứng đầu. Tuy nhiên, họ cũng là người dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Tử vi dự báo trong 2 tháng cuối năm người tuổi Ngọ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Một số người có thể thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại.

Những người ấp ủ ý tưởng kinh doanh có thể sẽ bắt đầu khởi nghiệp. Trải qua những khó khăn, công việc của Ngọ sẽ càng đạt được những thành quả nhất định.

Thời tới không cản nổi: top 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tháng 11 kiếm bộn tiền, tháng 12 giàu sụ đón Tết to, năm 2023 chuyển mình thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

2 tháng cuối năm 2022 tuổi Tý có thể khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể mở rộng mạng lưới khách hàng vào ngày hôm nay. Nhờ việc giữ chữ tín, tuổi Tý nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Ai cũng sẵn sàng hợp tác với con giáp này để cùng tạo ra lợi nhuận.

Càng may mắn hơn, phương diện tình cảm, con giáp này nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, tuổi Tý nên chủ động nhắn tin, trò chuyện để kéo gần khoảng cách với người đó. Đối phương có thể là người bản mệnh mong ngóng đã lâu.

Thời tới không cản nổi: top 3 con giáp đắc tài đắc lộc, tháng 11 kiếm bộn tiền, tháng 12 giàu sụ đón Tết to, năm 2023 chuyển mình thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị dễ trở thành con giáp phát tài trong 2 tháng cuối năm này, cho dù bản mệnh làm ở ngành nghề nào đi chăng nữa.

 

Với người làm công ăn lương, một phần vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, một phần nhờ có cát tinh chiếu mệnh, ngay từ những ngày đầu tuần, bạn đã có khởi đầu rất tốt. Con giáp này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

 

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan, trải dài trong suốt cả tuần này. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối đấy, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn. 

 

Hãy mạnh dạn tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn từ trước đó. Hơn nữa, xung quanh bạn vốn chẳng bao giờ thiếu người ủng hộ.

 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nhờ có quý nhân thương yêu, may mắn đeo bám, con giáp giàu sang này sẽ có hai tháng cuối năm ngập trong biển tiền, rung đùi hốt bạc.

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